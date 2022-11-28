Из Новой Каховки бегут предатели: чем город важен для освобождения юга Украины (карта)

Новая Каховка все еще под оккупацией россиянами

Российские оккупанты вывезли из Новой Каховки всех активных коллаборантов. Город, захваченный в первые часы вторжения из-за своего стратегического значения, очистился не только от представителей "администрации" врага.

Как сообщает Центр национального сопротивления, город покинули и те, кто принимал участие в рейдах против местного населения совместно с россиянами, был причастен к запугиваниям и принуждениям к сотрудничеству. Данные сообщили местные подпольщики.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", — отмечается в сообщении. Опубликован и призыв к другим местным жителям покинуть город, пока ВСУ его не деоккупируют.

Новая Каховка на карте

Отметим, что Новая Каховка имеет важное значение — именно здесь находится Каховская ГЭС, от которой зависит подача воды в Крым. Часть экспертов еще несколько месяцев назад называли населенный пункт ключевым для деоккупации юга. Здесь пересекаются ключевые дороги между областями Украины и контроль над Новой Каховкой мог бы помешать врагу обстреливать Криворожское направление. В городе действительно было много оккупантов, которые устраивали там склады оружия и техники, но долго они не сохранялись. Другим ключевым городом для наступления ВСУ называли Сватово.