Без родителей остались восемь детей: на Житомирщине из-за мины погибла супружеская пара
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Место происшествия находится почти на самой границе с Беларусью
В Житомирской области из-за подрыва мины погибла супружеская пара, которых дома остались ждать восьмеро детей.
Как сообщают "Факты" со ссылкой на полицию Житомирщины, пара направлялась на своем "Форд Транзит" с села Сущаны в село Копыще, однако в один момент водитель не справился с управлением и съехал на обочину в месте, где по несчастливому совпадению обстоятельств лежала мина.
Вследствие взрыва 38-летний мужчина и 32-летняя женщина погибли.
Издание сообщает, что у пары есть восемь детей, самому меньшему из которых всего несколько недель. Местные жители уже задались вопросом, о том, что мина делала в Житомирской области, однако стоит учесть, что Копыще находится на самой границе Беларуси, откуда россияне уже совершали вторжение в конце февраля.
Расследованием дела уже занялись правоохранители, которые установят все детали происшествия.
Как известно, во время полномасштабного вторжения россии оккупанты оставили множество взрывоопасных предметов. Это включает в себя как мины, так и неразорвавшиеся боеприпасы и бомбы. Иногда это становится причиной травмирования или даже гибели мирного населения.
Так накануне в Херсонской области на мине подорвался автомобиль полиции, в результате чего четверо правоохранителей из Черкасской области погибли на месте и еще четверо получили ранения.