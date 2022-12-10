Без родителей остались восемь детей: на Житомирщине из-за мины погибла супружеская пара

Место происшествия находится почти на самой границе с Беларусью

В Житомирской области из-за подрыва мины погибла супружеская пара, которых дома остались ждать восьмеро детей.

Как сообщают "Факты" со ссылкой на полицию Житомирщины, пара направлялась на своем "Форд Транзит" с села Сущаны в село Копыще, однако в один момент водитель не справился с управлением и съехал на обочину в месте, где по несчастливому совпадению обстоятельств лежала мина.

Вследствие взрыва 38-летний мужчина и 32-летняя женщина погибли.

Издание сообщает, что у пары есть восемь детей, самому меньшему из которых всего несколько недель. Местные жители уже задались вопросом, о том, что мина делала в Житомирской области, однако стоит учесть, что Копыще находится на самой границе Беларуси, откуда россияне уже совершали вторжение в конце февраля.

Расследованием дела уже занялись правоохранители, которые установят все детали происшествия.

Как известно, во время полномасштабного вторжения россии оккупанты оставили множество взрывоопасных предметов. Это включает в себя как мины, так и неразорвавшиеся боеприпасы и бомбы. Иногда это становится причиной травмирования или даже гибели мирного населения.

Так накануне в Херсонской области на мине подорвался автомобиль полиции, в результате чего четверо правоохранителей из Черкасской области погибли на месте и еще четверо получили ранения.