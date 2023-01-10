Скрывают как могут: в рф сделали странное заявление о погибших мобилизованных в Макеевке

Военное командование армии россии утверждает, что все под контролем, хотя многие родственники "мобиков" очень недовольны информированием

Россияне решили скрыть общее количество погибших мобилизованных, которых в новогоднюю ночь ликвидировали ВСУ на территории оккупированной Макеевки Донецкой области. По словам военного комиссара Самарской области россии Алексея Вдовина, окончательные списки умерших во время атаки солдат в открытый доступ опубликованы не будут.

Больше деталей сообщает издание The Insider. Следует отметить, что российское военное руководство придумало причину для того шага, который мог бы успокоить большинство населения и не противоречить кремлевской пропаганде.

Желание скрыть количество ликвидированных "мобиков" Вдовин объясняет тем, что "списки нельзя публиковать". По его мнению, во-первых, это приводит к раскрытию персональных данных бойцов, а во-вторых, вроде бы добавляет работы иностранным разведкам. Российский военком убежден, что на Западе планируют находить родственников погибших в Макеевке солдат и проводить против них "провокационные мероприятия".

"Списки никакие публиковаться не будут, — подчеркнул он. — Всю имеющуюся информацию в военных комиссариатах доказывают персонально членам семей военнослужащих – либо во время обращения, либо, относительно ряда военнослужащих, сообщают персонально сотрудники военных комиссариатов".

Интересно, что в это время матери российских мобилизованных выходят на протесты, пытаясь выяснить хоть какие-то данные о своих родственниках, которые могли быть в Макеевке во время новогоднего удара ВСУ. Результат таких недовольств, конечно же, очевиден — очередное задержание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что уцелевших во время атаки российских военных вполне могут отправить на передовую. К таким мерам военное руководство армии рф способно прибегнуть, чтобы окончательно скрыть настоящее число погибших.

Тем же, кто был ликвидирован, российская пропаганда рисует "героическое прошлое", чтобы увеличить градус напряженности в обществе.