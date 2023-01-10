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Скрывают как могут: в рф сделали странное заявление о погибших мобилизованных в Макеевке

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Благодаря одному точному удару ВСУ с жизнью попрощались сразу сотни российских оккупантов Новость обновлена 10 января 2023, 08:08
Благодаря одному точному удару ВСУ с жизнью попрощались сразу сотни российских оккупантов. Фото ТСН.ua

Военное командование армии россии утверждает, что все под контролем, хотя многие родственники "мобиков" очень недовольны информированием

Россияне решили скрыть общее количество погибших мобилизованных, которых в новогоднюю ночь ликвидировали ВСУ на территории оккупированной Макеевки Донецкой области. По словам военного комиссара Самарской области россии Алексея Вдовина, окончательные списки умерших во время атаки солдат в открытый доступ опубликованы не будут.

Больше деталей сообщает издание The Insider. Следует отметить, что российское военное руководство придумало причину для того шага, который мог бы успокоить большинство населения и не противоречить кремлевской пропаганде.

Желание скрыть количество ликвидированных "мобиков" Вдовин объясняет тем, что "списки нельзя публиковать". По его мнению, во-первых, это приводит к раскрытию персональных данных бойцов, а во-вторых, вроде бы добавляет работы иностранным разведкам. Российский военком убежден, что на Западе планируют находить родственников погибших в Макеевке солдат и проводить против них "провокационные мероприятия".

"Списки никакие публиковаться не будут, — подчеркнул он. — Всю имеющуюся информацию в военных комиссариатах доказывают персонально членам семей военнослужащих – либо во время обращения, либо, относительно ряда военнослужащих, сообщают персонально сотрудники военных комиссариатов".

Интересно, что в это время матери российских мобилизованных выходят на протесты, пытаясь выяснить хоть какие-то данные о своих родственниках, которые могли быть в Макеевке во время новогоднего удара ВСУ. Результат таких недовольств, конечно же, очевиден — очередное задержание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что уцелевших во время атаки российских военных вполне могут отправить на передовую. К таким мерам военное руководство армии рф способно прибегнуть, чтобы окончательно скрыть настоящее число погибших.

Тем же, кто был ликвидирован, российская пропаганда рисует "героическое прошлое", чтобы увеличить градус напряженности в обществе.

Теги:
#Донецкая область #Взрыв #Макеевка #Донбасс #Армия РФ