В оккупированной Феодосии взрывы в районе порта: что известно (фото, видео)

Было слышно по меньшей мере два громких взрыва

Временно оккупированный Крым, где россияне массово строят фортификационные сооружения, снова посетила "бавовна". Около 11 утра сильные взрывы слышали жители Феодосии. В городе виден столб дыма, также в небе были заметны следы, похожие на работу средств ПВО.

О взрывах информируют местные Telegram-каналы. Первоначально по сети гуляла версия, что россияне якобы сбили вражеский беспилотник. Однако главный гауляйтер Крыма сергей аксенов уже заявил, что силы противовоздушной обороны рф сбили ракету. По данным оккупанта, снаряд был запущен со стороны Украины.

Следует добавить, что взрывы раздавались в районе главного феодосийского порта.

Феодосия на карте

Достаточно интересная работа "пэ-вэ-о", не правда ли?

Оккупанты заявляют о сбитии ракеты

Местные жители говорят, что во время пролета ракеты было слышно по меньшей мере два громких взрыва. Интересно, что их мощность была достаточно велика — данными делятся жители улиц Одесской, Гарнаевой, Дружбы и других.

Взрывы слышали жители разных районов города

Прекрасный вид на (пока) оккупированную Феодосию

Подобные следы обычно оставляют именно ракеты средств ПВО

Столб дыма, возвышающийся над городом, тоже хорошо просматривается из разных районов Феодосии. Наиболее ощутимым был взрыв в районе Симферопольского шоссе — в некоторых домах оконное стекло выгнулось в другую сторону, сработали сигнализации в автомобилях, куча людей высыпала на улицу.

В местных пабликах неспокойно

О пострадавших или погибших оккупанты пока не сообщали. Украинская сторона не подтверждала запуск ракеты.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему россиянам в Крыму не помогут все оборонные сооружения, которыми они надеются остановить контрнаступление ВСУ. Объяснение дал бывший глава разведки Валерий Кондратюк.

Также "Телеграф" писал, действительно ли Украина размышляет над началом переговоров с рф относительно будущего Крыма.