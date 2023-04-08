Укр

В оккупированной Феодосии взрывы в районе порта: что известно (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Столб дыма виднеется из других районов города, однако оккупанты утверждают, что отработало их легендарное "пэ-вэ-о" Новость обновлена 08 апреля 2023, 11:54
Столб дыма виднеется из других районов города, однако оккупанты утверждают, что отработало их легендарное "пэ-вэ-о". Фото Коллаж "Телеграфа"

Было слышно по меньшей мере два громких взрыва

Временно оккупированный Крым, где россияне массово строят фортификационные сооружения, снова посетила "бавовна". Около 11 утра сильные взрывы слышали жители Феодосии. В городе виден столб дыма, также в небе были заметны следы, похожие на работу средств ПВО.

О взрывах информируют местные Telegram-каналы. Первоначально по сети гуляла версия, что россияне якобы сбили вражеский беспилотник. Однако главный гауляйтер Крыма сергей аксенов уже заявил, что силы противовоздушной обороны рф сбили ракету. По данным оккупанта, снаряд был запущен со стороны Украины.

Следует добавить, что взрывы раздавались в районе главного феодосийского порта.

Феодосия на карте
Феодосия на карте
Феодосия взрыв 08.04.2023
Достаточно интересная работа "пэ-вэ-о", не правда ли?
Феодосия взрыв 08.04.2023
Оккупанты заявляют о сбитии ракеты

Местные жители говорят, что во время пролета ракеты было слышно по меньшей мере два громких взрыва. Интересно, что их мощность была достаточно велика — данными делятся жители улиц Одесской, Гарнаевой, Дружбы и других.

Взрыв в Феодосии сегодня
Взрывы слышали жители разных районов города
Взрыв в Феодосии сегодня
Прекрасный вид на (пока) оккупированную Феодосию
Взрыв в Феодосии сегодня
Подобные следы обычно оставляют именно ракеты средств ПВО

Столб дыма, возвышающийся над городом, тоже хорошо просматривается из разных районов Феодосии. Наиболее ощутимым был взрыв в районе Симферопольского шоссе — в некоторых домах оконное стекло выгнулось в другую сторону, сработали сигнализации в автомобилях, куча людей высыпала на улицу.

Феодосия взрыв сегодня
В местных пабликах неспокойно

О пострадавших или погибших оккупанты пока не сообщали. Украинская сторона не подтверждала запуск ракеты.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему россиянам в Крыму не помогут все оборонные сооружения, которыми они надеются остановить контрнаступление ВСУ. Объяснение дал бывший глава разведки Валерий Кондратюк.

Также "Телеграф" писал, действительно ли Украина размышляет над началом переговоров с рф относительно будущего Крыма.

Теги:
#Крым #Взрыв #Феодосия #Ракета