Наплевали на актеров, на труппу: власти Ивано-Франковска попали в скандал из-за отмены спектакля

Зрителям предложили два выхода из сложившейся ситуации

В Ивано-Франковске запретили показывать спектакль "Двое обнаженных мужчин". Глава военной районной государственной администрации региона Александр Ярощук заявил, что афиша спектакля нарушает нормы морали.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал предприниматель и блогер Гарик Корогодский. Он предложил зрителям несколько вариантов решения этой проблемы.

По его словам, глава Ивано-Франковской ВРГА запретил показывать в регионе спектакль "Двое обнаженных мужчин". Эта работа в 2015 году завоевала премию Мольера в Париже и в спектакле играют народные артисты Украины, а именно: Алексей Вертинский, Людмила Смородина, Артем Емцов и Ксения Вертинская.

"Он, Александр Ярощук, принял за ракету половой орган Вертинского? Но ведь он его не видел, разве что мысленно. Наплевал на зрителей, они купили билеты, главное, "ваша афиша не соответствует нормам морали". Наплевал на актеров, на труппу… Уважаемый Александр! Желаем вам новых подвигов в защите жителей города от безнравственной ху**и!", — написал Корогодский.

Зрителям, которые уже успели купить билеты, пообещали вернуть деньги. Кроме того, эти билеты будут действовать на спектакль в других городах: Львове 21 апреля, Днепре 27 апреля, Харькове 28 апреля и Одессе 30 апреля.

Это не первый культурный скандал в Ивано-Франковске. В 2018 году мэр города Руслан Марцинкив поручил освятить сцену во дворце Потоцкого после выступления группы "Хамерман знищує віруси". Причиной стал костюм участников группы, а вернее его полное отсутствие — участники дуэта вышли на сцену в минималистичных костюмах, прикрывающих детородный орган. Эта группа позиционирует себя как трэш-шапито. В своих песнях дуэт использует ненормативную лексику и часто выступают практически обнаженными.

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