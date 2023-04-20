Наплювали на акторів, на трупу: влада Івано-Франківська потрапила у скандал через скасування вистави

Глядачам запропонували два виходи із ситуації, що склалася

В Івано-Франківську заборонили показувати виставу "Двоє оголених чоловіків". Голова військової районної державної адміністрації регіону Олександр Ярощук заявив, що афіша вистави порушує норми моралі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів підприємець та блогер Гарік Корогодський. Він запропонував глядачам кілька варіантів вирішення цієї проблеми.

За його словами, голова Івано-Франківської ВРДА заборонив показувати у регіоні спектакль "Двоє оголених чоловіків". Ця робота у 2015 році здобула премію Мольєра в Парижі та у виставі грають народні артисти України, а саме: Олексій Вертинський, Людмила Смородіна, Артем Ємцов та Ксенія Вертинська.

"Він, Олександр Ярощук, прийняв за ракету статевий орган Вертинського? Але ж він його не бачив, хіба що подумки. Наплював на глядачів, вони купили квитки, головне, "ваша афіша не відповідає нормам моралі". Наплював на акторів, на трупу... Шановний Олександре! Бажаємо вам нових подвигів у захисті жителів міста від аморальної ху**і!", — написав Корогодський.

Глядачам, котрі вже встигли купити квитки, пообіцяли повернути гроші. Крім того, ці квитки діятимуть на виставу в інших містах: Львові 21 квітня, Дніпрі 27 квітня, Харкові 28 квітня та Одесі 30 квітня.

Це не перший культурний скандал у Івано-Франківську. У 2018 році мер міста Руслан Марцінків доручив освятити сцену у палаці Потоцького після виступу гурту "Хамерман знищує вируси". Причиною став костюм учасників групи, а точніше його повна відсутність — учасники дуету вийшли на сцену в мінімалістичних костюмах, які прикривають дітородний орган. Ця група позиціонує себе як треш-шапіто. У своїх піснях дует використовує ненормативну лексику та часто виступають практично оголеними.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що європейські країни потрапили у скандал — вони випускають карти, на яких некоректно зображена територія України. Українець, який це виявив, має намір подати до суду на видавництва та магазини.