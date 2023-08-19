Масштабные разрушения на сотни метров вокруг: как выглядит центр Чернигова после российского удара (эксклюзивные фото)

Работы по ликвидации последствий продолжаются

В субботу, 19 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар с использованием ОТРК "Искандер" по зданию драмтеатра в центре Чернигова из-за чего 7 человек погибли и более сотни получили ранения.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний, который показал, что происходит на месте прилета спустя несколько часов.

Как видно на снимках, взрыв повредил стоявшие неподалеку автомобили, а также выбил стекла у близлежащих зданий.

При этом местами все еще можно увидеть обломки от ракеты.

Как сообщалось ранее, удар был нанесен по зданию драмтеатра в самом центре Чернигова. По данным местных властей, по состоянию на 15:30 известно о 7 погибших, еще 117 человек обратились к медикам за помощью, среди погибших и пострадавших есть дети.

Известно также о том, что в городе в этот день проходила выставка дронов "Лютые птички" и в сети уже звучат предположения о том, что именно она и стала причиной обстрела, хотя организаторы это отрицают.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Чернигову. Он подчеркнул, что нужно сделать еще больше для консолидации мира против российского террора.