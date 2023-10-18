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Тело отца нашла 3-летняя дочь: украинка во время застолья зарезала мужа (фото)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Дом, где произошло убийство
Дом, где произошло убийство. Фото Полиция Днепропетровской области

Между супругами во время распития алкогольных напитков возник конфликт

В Никополе Днепропетровской области женщина во время ссоры убила своего мужа. Правоохранители задержали 41-летнюю подозреваемую.

Как сообщает полиция Днепропетровщины, информация о преступлении поступила на линию "102" 16 октября около 15:00. Заявитель рассказал, что к нему прибежала 3-летняя девочка из соседней квартиры и сообщила, что мама дома убила папу. Отмечалось, что ребенок во время ссоры родителей находился в другой комнате.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа стражей порядка и медики. Они установили, что потерпевший уже умер. Фигурантка объяснила, что в ходе ссоры она нанесла своему избраннику один ножевой удар в сердце.

С места происшествия было изъято орудие преступления — кухонный нож. Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Орудие преступное

По данным местных СМИ, трагедия произошла в 14.00 в одной из многоэтажек города по улице Княжа. Отмечается, что между супругами возник конфликт во время распития алкогольных напитков.

В полиции также сообщили, что девочка находится с родной бабушкой и под наблюдением ювенальных полицейских Никопольского РУП.

17 октября по согласованию с Никопольской окружной прокуратурой правонарушительнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного Кодекса Украины и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Берегово Закарпатской области мужчина в центре города убил местную жительницу. Злоумышленник вместе с погибшей распивали алкогольные напитки. Впоследствии, когда фигурант получил отказ в сексуальной близости с потерпевшей, он схватил бутылку из-под пива, разбил ее и нанес женщине удар в область шеи.

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#Никополь #Убийство #Днепропетровская область