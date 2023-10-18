Тіло тата знайшла 3-річна донька: українка під час застілля зарізала чоловіка (фото)

Між подружжям під час розпиття алкогольних напоїв виник конфлікт

У Нікополі Дніпропетровської області жінка під час сварки вбила свого чоловіка. Правоохоронці затримали 41-річну підозрювану.

Як повідомляє поліція Дніпропетровщини, інформація про злочин надійшла на лінію "102" 16 жовтня близько 15:00. Заявник розповів, що до нього прибігла 3-річна дівчинка з сусідньої квартири та повідомила, що вдома мама вбила тата. Зазначалось, що дитина під час сварки батьків перебувала в іншій кімнаті.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група правоохоронців та медики. Вони встановили, що потерпілий вже помер. Фігурантка пояснила, що в ході сварки вона завдала своєму обранцю один ножовий удар у серце.

З місця події було вилучено знаряддя злочинну — кухонний ніж. Нападницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Знаряддя злочинну

За даними місцевих ЗМІ, трагедія сталась о 14:00 в одній з багатоповерхівок міста по вулиці Княжа. Зазначається, що між подружжям виник конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв.

У поліції також повідомили, що дівчинка наразі знаходиться з рідною бабусею та під наглядом ювенальних поліцейських Нікопольського РУП.

17 жовтня за погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою правопопушниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України та направлено клопотання в суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Берегові Закарпатської области чоловік у центрі міста вбив місцеву мешканку. Зловмисник разом із загиблою розпивали алкогольні напої. Згодом, коли фігурант отримав відмову у сексуальній близькості з потерпілою, він схопив пляшку з-під пива, розбив її та наніс жінці удар в область шиї.