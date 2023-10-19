Бабай уже "слушает Кобзона" с Моторолой. Кто среди "звезд"-боевиков умер и кто еще жив

Смерти полевых командиров происходили, в основном, в результате взрывов и были достаточно загадочными

Известные пророссийские одиозные личности, ставшие популярными на волне оккупации Донецкой и Луганской областей 2014 года, один за другим, присоединяются к рядам слушателей концерта Кобзона. Крайним стал "казак Бабай" — террорист в папахе, который благодаря российской пропаганде стал символом агрессии россии на Донбассе.

В просторной VIP-ложе кринжевых слушателей еще есть рыжий бородач Моторола, Александр Беднов с позывным "Бэтмен", Гиви, Алексей Захарченко, первый главарь боевиков "ЛНР" Валерий Болотов, "народный мэр" Первомайска Евгений Ищенко, Ольга "Корса" Качура, Александр "Заря" Бушуев, Игорь Мангушев, Олег Мамиев или "Мамай", Евгений Жилин, Алексей Мозговой. Словом, на концерте не протолкнуться, а в очереди ждут следующие любители музыки.

Моторола

Самой громкой по-прежнему остается гибель Арсена Павлова с позывным "Моторола". Его взорвали в лифте в Донецке в октябре 2016 года, вместе с ним погиб и его охранник с позывным Гога. В убийстве боевика оккупанты обвинили украинские спецслужбы, хотя в МВД Украины ответственность за убийство возложили на сообщников Моторолы. Впоследствии один из бывших вожаков боевиков Александр Бородай рассказал, что ликвидация Моторолы стала результатом разборок с местным криминалом.

Известность Моторола одержал после боев за Славянск в июне 2014 года, когда российские СМИ заинтересовались сепаратистом. Известно, что в свое время Павлов служил в русской морской пехоте, позже – воевал в Чечне, а затем был автослесарем. С начала российской агрессии в Донбассе Моторола был участником боев за Донецкий аэропорт. В Украине же Павлова обвиняют в ряде военных преступлений, в том числе расстреле более десяти военнопленных, среди них — солдата Игоря Брановицкого.

Моторола перед "карьерой в ДНР" был автослесарем

Гиви

Командир батальона боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб в Донецке 8 января 2017 года. В окно его кабинета выстрелили из российского пехотного огнемета "Шмель". Он из Иловайска, опыт получил во время срочной службы в украинской армии в 1998-2000 годах, был командиром танка. Затем пошел работать охранником в супермаркете. Карьера Гиви пошла вверх весной 2014 — он поддержал боевиков "ДНР", участвовал в боях за Славянск, а позже воевал в Иловайске, который стал одной из трагических страниц украинской истории.

Гиви перед командованием батальона был охранником в супермаркете

Предателя заметили российские СМИ и постепенно стал одним из самых "медийных персонажей" и фигурировал уже как "командир батальона "Сомали".

После его гибели появилось много обвинений, экзотичной была версия от представителя "минобороны ДНР" Эдуарда Басурина о причастности Зоряна Шкиряка. Хотя называли также "криминальные разборки" и распределение сфер влияния в "ДНР", гнев своих за дезертирство под Авдеевкой.

Захарченко

Глава террористов Александр Захарченко был взорван в Донецке в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в августе 2018 года. Бомба взорвалась рядом с кафе, а Захарченко был смертельно ранен, он скончался в больнице. Это было не первое покушение на террориста.

Захарченко

В начале пророссийских выступлений на востоке Захарченко руководил донецким отделением харьковского бойцовского клуба "Оплот". 16 апреля 2014 года возглавил группу боевиков, занявших здание донецкой городской администрации. До этого Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы, где получил II группу инвалидности по психическому заболеванию. В документе речь шла о "устойчивых необратимых психических расстройствах" и "угрозе окружающим".

Бэтмен

Александр Беднов с позывным "Бэтмен" был полевым командиром у боевиков "ЛНР" и возглавлял диверсионную группу быстрого реагирования "Бэтмен". Сначала патрулировал оккупированный Луганск, а затем руководил российскими наемниками "министра обороны ЛНР".

1 января 2015 года в районе города Лутугино на Луганщине его кортеж был расстрелян из БМП, гранатометов, стрелкового оружия и реактивных пехотных огнеметов "Джмиль". На дороге остались только изуродованные автомобили и обгоревшие трупы. "Генпрокуратура "ЛНР" сообщила, что Беднов отказался подчиняться "законным требованиям разоружиться" и был убит в перестрелке.

Этого "Бэтмена" убили свои же, выстрелив в его "бетмобиль" из огнемета

Дремов

Командир 6-го казачьего полка Павел Дремов до 2014 года работал каменщиком. Во время войны на востоке Украины был комендантом Стаханова и куратором Первомайска, руководил Казачьей национальной гвардией. Находился в состоянии перманентного "идейного противостояния" с руководством в лице Игоря Плотницкого. Обвинял последнего в игнорировании интересов жителей Стаханова и торговле углем с украинскими властями.

Павел Дремов

Был убит 2 декабря 2015 на оккупированной территории Луганщины в результате покушения — его автомобиль Land Rover взорвали в районе города Ирмино (Теплогорск) на трассе между Первомайском и Стахановым. Он как раз ехал на празднование своей свадьбы в родном Стаханове в ресторане "Ника".

Валерий Болотов

Валерий Болотов был первым "народным губернатором "ЛНР", участвовал в захвате здания СБУ. Болотов ушел "в отставку" в августе 2014 года, уступив место Игорю Плотницкому. В своем последнем интервью Болотов резко раскритиковал руководство боевиков "ЛНР" и заявил, который был лишен поста в результате заговора.

27 января 2017 года сепаратист скончался в своей квартире в москве. По официальным данным, причиной стало сердечное приступ, ему внезапно стало плохо. СМИ цитировали его жену, которая якобы заявила, что Болотов никогда не испытывал проблем со здоровьем и стал плохо чувствовать себя за день до смерти, после того как выпил кофе на деловой встрече в московском кафе.

Ольга "Корса" Качура

Подполковник МВД Украины Ольга Качура (позывной "Корса") в 2014 году вступила в ряды "3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут" 1-го армейского корпуса "ДНР". в ее подчинении находились 140 артиллеристов.

Корса

"Корса" специализировалась на артиллерийских обстрелах оккупированной территории, после которых российская пропаганда издавала страшные разрушения и убийства мирных жителей за "работу" ВСУ. Причем Качура сама призналась, что ополченцы переодевались в форму Вооруженных сил Украины.

После полномасштабного вторжения воевала на стороне россии, но протянула недолго. В августе 2022 года появилась информация, что ее ликвидировали украинские защитники. Однако некоторые оккупанты считают, что в смерти женщины виновато собственное командование. В феврале появился перехваченный разведкой разговор Игоря Безлера со своим товарищем, где тот предполагает, что на похоронах женщины хотели убить еще несколько диверсантов. Во время прощания должно было присутствовать все командование, оккупанты выдвигают предположение, что теракт был спланирован кем-то из своих.

"Мне кажется просто ее убрали, да и только. Проще убрать и дать героя "ДНР" или россии", — сказал он.

В ходе похорон террористки "Корсы" в Донецке прогремели взрывы, а боевики сразу обвинили ВСУ.

Мозговой

Главарь банды "Призрак" Алексей Мозговой был убит в мае 2015 года в результате обстрела его кортежа на трассе Луганск-Алчевск. Погибли также его пресс-секретарь, два охранника и начальник службы безопасности. Перед микроавтобусом, в котором находился "командир" и его соратники, взорвали мину, а затем расстреляли из стрелкового оружия, в том числе из пулемета.

Алексей Мозговой

Весной 2014 года Мозговой был активным участником луганского Антимайдана, в апреле организовал "Народное ополчение Луганщины" и уже 10 апреля практически посетил москву как один из "лидеров протеста", где встретился с главой парламентских фракций ЛДПР Владимиром Жириновским и "Справедским".

Мозговой совместно с Павлом Дремовым руководил боевиками во время боевого столкновения с украинской армией по линии Рубежное – Северодонецк – Лисичанск.

Жилин

В подмосковном ресторане "Ветерок" 19 сентября 2016 года киллер убил лидера террористической группировки "Оплот" Евгения Жилина, а также тяжело ранил его спутника. Жилин был украинцем, перешедшим на сторону россии. Он — бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Харькова. До Евромайдана его обвиняли в похищении журналиста харьковской газеты "Новый стиль". Одно время он отсидел в СИЗО по обвинению в подрыве машины Кернеса.

Евгений Жилин

В 2010 году Жилин создал общественную организацию "Оплот", которая в 2013-2014 годах стала основным поставщиком "титушек" на киевский Антимайдан. Его банда сжигала в Киеве и Харькове автомобили поклонников Евромайдана, устраивала драки, нападала на протестующих.

После бегства Януковича из страны Евгений Жилин заявил, что его организация начинает борьбу за присоединение украинских земель к россии. При Захарченко Жилин получил статус советника по экономическим вопросам, но долго в Донецке не задержался.

Александр "Заря" Бушуев

Александр "Заря" Бушуев погиб в 2016 году — взорвался на трассе под Харцызском. Став известил благодаря войне против Украины в должности командира 7-й отдельной мотострелковой бригады (г. Дебальцево) 2-го армейского корпуса (Луганск) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС рф. Его подразделение было одним из самых проблемных из-за драки, пьяных перестрелок с местными, кражи оружия у своих коллег. А сам Бушуев снискал славу психически неуравновешенного и даже лечился в Ростове.

Незадолго до его гибели в соцсетях появились призывы о мести за ложную информацию об атаке ВСУ, после чего оккупанты открыли дружеский огонь по своим, в результате погибли военнослужащие взвода снайперов.

Кто еще жив

Бывший главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий до сих пор жив, он сбежал в россию после переворота. По последним данным, Плотницкий преспокойно проживал в населенном пункте Барвиха Одинцовского района московской области, периодически выезжая в москву.

Целым покинуть оккупированные территории удалось главарю луганских "казачков" Николаю Козицыну. Хотя тот и конфликтовал с вооруженными формированиями, которые подчинялись Плотницкому. Козицына даже арестовывали так называемые "власти ДНР". Зимой 2015 года стало известно, что Козицын бежал в россию.

Сохранить жизнь и даже популярность удалось бывшему боевику рф игорю горкину-стрелкову. По оценкам военных аналитиков, в событиях весны-лета 2014 года гиркин выполнял ведущую роль в реализации российской стратегии "гибридной войны" против Украины, был "министром обороны ДНР". А в ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина виновным в убийстве 298 пассажиров, которые находились на борту самолета авиакомпании Malaysia Airlines (MH17) и приговорил его к пожизненному заключению.

Сейчас гиркин критикует неудачи москвы в войне против Украины в своем Telegram-канале и даже создал "Клуб рассерженных патриотов". Однако летом он был задержан по подозрению в призывах к экстремистской деятельности и до сих пор сидит в СИЗО.

Поддержать коллегу под здание суда в москве пришел еще один живой боевик — речь о бывшем "губернаторе ДНР" Павле Губареве. Там его арестовали, но вскоре отпустили, "разъяснив недопустимость пикетов". Губарев — один из первых лидеров пророссийских протестов на Донбассе в 2014 году, за это время у него было много званий в марионеточном образовании: "начальник штаба ополчения" и "комендант" города Антрацит, лидер партии "Новороссия", "и.о. главы администрации Ясиноватой". В 2022 годузаключил краткосрочный контракт с вооруженными силами россии как рядовой с целью участия "в освободительном походе на Украину".

Жив также Ахра Русланович Авидзба (позывной "Абхаз"). Он создал и был первым командиром батальона, затем бригады "Пятнашка" (теперь – 2-й отряд полка специального назначения "минобороны ДНР"). Являлся также начальником "отдела ракетно-артиллерийского вооружения ДНР". В феврале 2015 года получил звание "Герой ДНР", в июле 2020 года был назначен "помощником президента Абхазии по международным отношениям". Сейчас Абхаз раздает интервью с мечтами о параде во Львове и оккупации Молдовы.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку бессмысленных фильмов россиян о войне с Украиной. Среди них фильм "Ополченочка" от "Луганфильма", прототипом главной героини стала Светлана Дрюк, которая за два месяца до премьеры перешла на украинскую сторону и стала помогать разведке.