Боевик "самообороны Крыма" жил в Одессе 9 лет: подробности задержания (фото)

В ходе обысков у задержанного нашли медаль "за защиту Крыма" 2014 года

Правоохранители задержали боевика незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма", который принимал участие в захвате административных зданий на территории временно оккупированного полуострова. Он скрывался на подконтрольной Украине территории после конфликта с предводителями преступных группировок.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"Установлено, что мужчина в 2014 году активно участвовал в захвате административных зданий на территории АР Крым. Также, находясь в составе незаконных вооруженных формирований "народное ополчение", "Судакская рота" и "самооборона Крыма", нес дежурство на блокпостах, незаконно обыскивал местных жителей и их автомобили. В результате людей задерживали и увозили в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что задержанный охранял "территориальных избирательных комиссий" в ходе псевдореферендума по присоединению Крыма к рф.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения он приехал к своим родственникам в Винницкую область под видом переселенца. Боясь быть разоблаченным он переехал в Одесскую область, где снял жилье и остался жить.

"Во время обыска в съемной квартире правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств преступной деятельности фигуранта, в частности – медаль "за защиту Крыма 2014 года", — заявили в полиции.

Мужчине было сообщено о подозрении в госизмене, участии в незаконном вооружённом формировании и посягательстве на территориальную целостность Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины задержала банду, которая совершала разбойные нападения и терроризировала жителей в Харькове.