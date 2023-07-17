Бойовик "самооборони Криму" жив в Одесі 9 років: подробиці затримання (фото)

Під час обшуків у затриманого знайшли медаль "за захист Криму" 2014 року

Правоохоронці затримали бойовика незаконного збройного формування "самооборону Криму", який брав участь у захопленні адміністративних будівель на території тимчасово окупованого півострова. Він переховувався на підконтрольній Україні території після конфлікту із ватажками злочинних угруповань.

Про це у понеділок, 17 липня, повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

"Встановлено, що чоловік у 2014 році брав активну участь у захопленні адміністративних будівель на території АР Крим. Також, перебуваючи у складі незаконних збройних формувань "народне ополчення", "Судацька рота" та "самооборона Криму", ніс чергування на блокпостах, незаконно обшукував місцевих мешканців та їхні автомобілі. У результаті людей затримували та відвозили у невідомому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Також з’ясувалося, що затриманий охороняв "територіальних виборчих комісій" під час псевдореферендуму щодо приєднання Криму до рф.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення він приїхав до своїх родичів на Вінниччину під виглядом переселенця. Боячись бути викритим він переїхав до Одеської області, де винайняв житло і залишився жити.

"Під час обшуку в орендованій квартирі правоохоронці вилучили низку речових доказів злочинної діяльності фігуранта, зокрема – медаль "за захист Криму 2014 року", — заявили в поліції.

Чоловіку було повідомлено про підозру у держзраді, участь у незаконному озброєному формуванні та зазіханні на територіальну цілісність України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України затримала банду, яка чинила розбійні напади та тероризувала мешканців у Харкові.