Главарь "днр" опозорился во время чаепития с ветераном (видео)

Ветеран поставила главаря боевиков в неловкое положение своим вопросом

Так называемый глава террористической "днр" денис пушилин встретился с ветераном Второй мировой войны. Женщина во время чаепития даже не поняла, кто перед ней сидит.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Когда именно было снято видео, неизвестно, вероятно в день ветерана боевых действий, который оккупанты отмечают 1 июля.

На кадрах денис пушилин и еще два мужчины пили чай с пожилой женщиной, которая была увешена орденами. Вероятно, она прошла Вторую мировую войну и является ветераном. В ходе беседы женщина беспокоилась о том, чтобы гости пили чай, а после поинтересовалась, а приходил ли к ней сам денис пушилин. В этот момент главарь террористов "днр" сидел напротив нее по другую сторону небольшого стола.

Присутствующих рассмешил этот вопрос, а сам пушилин еще раз представился пожилой женщине и сказал, что именно он и есть главарь непризнанной "республики".

"пушилин решил попиариться на ветеранах и достал откуда-то бедную древнюю старушку, которая даже не понимала, кто перед ней. И даже видео не постеснялись выложить, скоты", — подписал кадры Денис Казанский.

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