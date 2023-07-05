Ватажок "днр" зганьбився під час чаювання з ветераном (відео)

Ветеран поставила ватажка бойовиків у незручне становище своїм питанням

Так званий глава терористичної "днр" денис пушилін зустрівся з ветераном Другої світової війни. Жінка під час чаювання навіть не зрозуміла, хто перед нею сидить.

Відео опублікував український журналіст Денис Казанський. Коли саме було знято відео, невідомо, ймовірно в день ветерана бойових дій, який окупанти відзначають 1 липня.

На кадрах денис пушилін та ще двоє чоловіків пили чай із літньою жінкою, яка була обвішана орденами. Ймовірно, вона пройшла Другу світову війну та є ветераном. Під час розмови жінка турбувалася про те, щоб гості пили чай, а потім поцікавилася, чи приходив до неї сам денес пушилін. У цей момент ватажок терористів "днр" сидів навпроти неї з іншого боку невеликого столу.

Присутніх розсмішило це питання, а сам пушилін ще раз представився літній жінці і сказав, що саме він і є ватажком невизнаної "республіки".

"пушилін вирішив попіаритися на ветеранах і дістав звідкись бідну давню стареньку, яка навіть не розуміла, хто перед нею. І навіть відео не посоромилися викласти, скоти", — підписав кадри Денис Казанський.

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