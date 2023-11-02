Когда закончатся дожди в Украине: синоптик назвал точную дату

Пока придется немного помокнуть

С первого же дня ноября Украину накрыли дожди, — в основном они задели западные и северные области страны, однако другим регионам тоже немного досталось.

Однако уже через считанные дни осадки прекратятся. Такой прогноз эксклюзивно для "Телеграфа" дал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, 3 ноября дожди могут пройти в южных и восточных областях Украины, при этом сильные осадки ожидаются в Крыму. Этому будет способствовать область низкого давления с Черного моря.

4-6 ноября дожди разной силы могут пройти на территории западных, центральных и северных областей. Также дождливой погода будет и 7-8 числа. Однако уже в следующий четверг, 9 ноября, атмосферное давление повысится и погоду будет определять балканский антициклон, ввиду чего осадки прекратятся.

Также на протяжении первой декады месяца температура будет сохраняться довольно высокой и теплой, в среднем на 4-9 градусов выше среднестатистических показателей за другие годы.

Как сообщал "Телеграф", зима 2023-2024 года тоже в целом будет довольно теплой, однако вместе с тем погода приготовила и "сюрприз" для украинцев. О нем предупредила климатолог.