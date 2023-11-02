Коли закінчаться дощі в Україні: синоптик назвав точну дату

Поки доведеться трохи помокнути

З першого ж дня листопада Україну накрили дощі, здебільшого вони зачепили західні та північні області країни, проте іншим регіонам теж трохи дісталося.

Проте вже за лічені дні опади припиняться. Такий прогноз ексклюзивно для "Телеграфу" дав відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, 3 листопада дощі можуть пройти у південних та східних областях України, при цьому сильні опади очікуються у Криму. Цьому сприятиме область низького тиску з Чорного моря.

4-6 листопада дощі різної сили можуть пройти на території західних, центральних та північних областей. Також дощовою погодою буде і 7-8 числа. Проте вже наступного четверга, 9 листопада, атмосферний тиск підвищиться і погоду визначатиме балканський антициклон, через що опади припиняться.

Також протягом першої декади місяця температура буде зберігатися досить високою і теплою, в середньому на 4-9 градусів вищою за середньостатистичні показники за інші роки.

Як повідомляв "Телеграф", зима 2023-2024 року теж загалом буде досить теплою, проте водночас погода приготувала і "сюрприз" для українців. Про нього попередила кліматолог.