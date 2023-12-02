Россияне обстреляли село на Черниговщине: пострадала семья с маленьким ребенком (фото)

После обстрела возникло несколько пожаров

В субботу, 2 декабря, россияне обстреляли село в приграничной Семеновской общине Черниговской области. В результате обстрела пострадала целая семья: мужчина со своей дочерью получили осколочные ранения, а его маленький внук отделался испугом.

Как сообщает пресс-служба полиции Черниговщины, 4-летний ребенок чудом уцелел и не получил ранений. Сейчас мальчику оказывают психологическую помощь.

По данным правоохранителей, семья приехала на выходные навестить свою родственницу в пограничную деревню и попала под вражеский огонь в то время как вышла из дома на улицу. После вражеских обстрелов сразу же загорелись несколько домов.

На место происшествия немедленно прибыли семеневские полицейские. Они помогли бригаде скорой помощи спасать людей из-под вражеского огня и эвакуировать пострадавших в больницу.

В полиции подчеркнули, что в больнице пострадавшим была оказана необходимая помощь. С мальчиком сейчас занимаются психологи. Полицейские остаются там, чтобы поддерживать раненых, к ребенку прибыл папа.

По факту совершения россией очередного военного преступления следователи полиции Новгород-Северского района открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что за 11 месяцев 2023 года российские теракты в Украине унесли жизни более двух тысяч украинских граждан. Еще не менее 11 тысяч человек получили ранения разной степени тяжести.