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Дома на курорте и даже грузовики: у военкома конфисковали имущество почти на 52 миллиона (фото, видео)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Один из домов военкома Новость обновлена 18 декабря 2023, 14:59
Один из домов военкома. Фото ГБР

Руководитель ТЦК находится под стражей

По материалам Государственного бюро расследования суд передал Нацагентству по вопросам выявления активов (АРМА) имущество руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении и избиении солдата.

Как сообщает пресс-служба ГБР, общая стоимость переданного имущества оценивается в 51 млн 700 тыс. грн. В частности, это:

  • земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. м;
  • 7 домов общей площадью около 500 кв. м на этом же горнолыжном курорте;
  • земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около половины гектара и домом на 316 кв. м;
  • два грузовых автомобиля.

В ГБР напомнили, что расследование по противоправной деятельности должностного лица началось еще в июле 2023 года из-за избиения подчиненного солдата, который угрожал разоблачить преступную деятельность чиновника. В ходе расследования ГБР обнаружили немало недвижимости и транспорта зарегистрированных на дальних родственников чиновника. По делу об избиении солдата он подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

В конце октября 2023 года ГБР сообщило должностному лицу о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины). Руководитель Ровенского областного ТЦК и СП находится под стражей без внесения залога. Каждый раз после продления меры пресечения адвокат подозреваемого пытается обжаловать решение суда. Военному может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 июля сотрудники ГБР задержали эксглаву Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Военнослужащего-миллионера подозревают в незаконном обогащении. Речь идет о сотнях миллионов гривен. При этом в течение нескольких дней он пытался уйти от следствия.

Теги:
#ГБР #Военкомат #Арест недвижимости #АРМА