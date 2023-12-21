Новомосковска больше не будет: в Днепропетровской области проголосовали за новое название города
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Всего было предложено девять названий
В Днепропетровской области жители Номосковска выбрали новое название. Депутаты готовят по данному поводу сессию.
Об этом сообщил городской голова Сергей Резник. Голосование за новое название прошло через платформу электронной демократии E-dem.
"Рабочая группа по переименованию подсчитала голоса, отданные горожанами за новое название города", – написал мэр города.
По его словам победителем в голосовании стало название Новосамарска, которое после обработки результатов голосования бюллетенями еще больше оторвалось в процентном отношении от названия Самар.
Всего было предложено девять названий, но наибольшее количество голосов набрали:
- Новосамарск – 51,43%;
- Самар – 41,65%;
- Новоселица – 6,92%
Пока результаты консультаций с общественностью в соответствии с законом носят рекомендательный характер для депутатов городского совета, которые должны определиться с предложением, которое будет подано на утверждение в Верховную Раду Украины.
В прошлом году городской голова Сергей Резник говорил, что переименование не ко времени. Впрочем, сейчас же избавиться от названий, связанных с колониальным прошлым, требует закон Украины "О географических названиях".
Ранее "Телеграф" писал, что на Николаевщине жители Первомайска выбрали новое название города. Решение вскоре будет рассмотрен на сессии.