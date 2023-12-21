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Новомосковска больше не будет: в Днепропетровской области проголосовали за новое название города

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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В скором времени город будет называться по-новому Новость обновлена 21 декабря 2023, 15:20
В скором времени город будет называться по-новому. Фото Новомосковск сегодня

Всего было предложено девять названий

В Днепропетровской области жители Номосковска выбрали новое название. Депутаты готовят по данному поводу сессию.

Об этом сообщил городской голова Сергей Резник. Голосование за новое название прошло через платформу электронной демократии E-dem.

"Рабочая группа по переименованию подсчитала голоса, отданные горожанами за новое название города", – написал мэр города.

По его словам победителем в голосовании стало название Новосамарска, которое после обработки результатов голосования бюллетенями еще больше оторвалось в процентном отношении от названия Самар.

Всего было предложено девять названий, но наибольшее количество голосов набрали:

  • Новосамарск – 51,43%;
  • Самар – 41,65%;
  • Новоселица – 6,92%

Пока результаты консультаций с общественностью в соответствии с законом носят рекомендательный характер для депутатов городского совета, которые должны определиться с предложением, которое будет подано на утверждение в Верховную Раду Украины.

В прошлом году городской голова Сергей Резник говорил, что переименование не ко времени. Впрочем, сейчас же избавиться от названий, связанных с колониальным прошлым, требует закон Украины "О географических названиях".

Ранее "Телеграф" писал, что на Николаевщине жители Первомайска выбрали новое название города. Решение вскоре будет рассмотрен на сессии.

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#Днепропетровская область #Переименование города