Новомосковска больше не будет: в Днепропетровской области проголосовали за новое название города

Всего было предложено девять названий

В Днепропетровской области жители Номосковска выбрали новое название. Депутаты готовят по данному поводу сессию.

Об этом сообщил городской голова Сергей Резник. Голосование за новое название прошло через платформу электронной демократии E-dem.

"Рабочая группа по переименованию подсчитала голоса, отданные горожанами за новое название города", – написал мэр города.

По его словам победителем в голосовании стало название Новосамарска, которое после обработки результатов голосования бюллетенями еще больше оторвалось в процентном отношении от названия Самар.

Всего было предложено девять названий, но наибольшее количество голосов набрали:

Новосамарск – 51,43%;

Самар – 41,65%;

Новоселица – 6,92%

Пока результаты консультаций с общественностью в соответствии с законом носят рекомендательный характер для депутатов городского совета, которые должны определиться с предложением, которое будет подано на утверждение в Верховную Раду Украины.

В прошлом году городской голова Сергей Резник говорил, что переименование не ко времени. Впрочем, сейчас же избавиться от названий, связанных с колониальным прошлым, требует закон Украины "О географических названиях".

Ранее "Телеграф" писал, что на Николаевщине жители Первомайска выбрали новое название города. Решение вскоре будет рассмотрен на сессии.