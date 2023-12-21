Новомосковська більше не буде: на Дніпропетровщині проголосували за нову назву міста
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Всього було запропоновано дев'ять назв
На Дніпропетровщині мешканці Номосковська обрали нову назву. Депутати готують з даного приводу сесію.
Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік. Голосування за нову назву проходило через платформу електронної демократії E-dem.
"Робоча група з перейменування підрахувала голоси, віддані городянами за нову назву міста", – написав мер міста.
За його словами переможцем у голосуванні стала назва Новосамарськ, яка після обробки результатів голосування бюлетенями ще більше відірвалася у відсотковому відношенні від назви Самар.
Всього було запропоновано дев'ять назв, але найбільшу кількість голосів набрали:
- Новосамарськ – 51,43%;
- Самар – 41,65%;
- Новоселиця – 6,92%
Наразі результати консультацій з громадськістю відповідно до закону мають рекомендаційний характер для депутатів міської ради, котрі повинні визначитися з пропозицією, яку буде подано на затвердження до Верховної Ради України.
Минулого року міський голова Сергій Рєзнік говорив, що перейменування не на часі. Втім зараз же позбавитися назв, які пов’язані з колоніальним минулим, вимагає закон України "Про географічні назви".
Раніше "Телеграф" писав, що на Миколаївщині мешканці Первомайська обрали нову назву міста. Рішення невдовзі розглянуть на сесії.