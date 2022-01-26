Министры сразу трех крупных стран ЕС собрались на Донбасс в поддержку Украины

Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии прибудут в Украину 7 февраля.

Международное сообщество на фоне угрозы вторжения России в Украину продолжает выражать свою поддержку нашей стране. В частности, главы МИД Чехии, Австрии и Словакии намерены посетить Донбасс и заявили, что готовы к введению санкций против РФ.

Как передает Idnes, об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время брифинга во вторник, 25 января.

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По его словам, Чехия готова к антироссийским санкциям, хотя продолжает надеяться, что ситуация разрешится дипломатическим путем. При этом глава чешского МИД отметил тот факт, что РФ продолжает активизировать свою деятельность.

Именно поэтому главы МИД Чехии, Австрии и Словакии посетят Донбасс. Визит глав ведомств запланирован на 7-8 февраля.

Также в Чехии отметили, что не планируют эвакуировать своих дипломатов из Украины, как это ранее сделали США и Великобритания, однако МИД страны не рекомендует чехам посещать прифронтовые зоны из-за напряженности ситуации на границах.

Вдобавок, отметил Липовский, Чехия планирует помочь Украине с вооружением.

Напомним, что накануне в Украину доставили очередную партию помощи для Украины от США — речь о современном военном оборудовании и боеприпасах оборонного назначения.

Кроме того, в случае вторжения России на территорию Украины США обещали еще больше поставок оружия, которые будут включать не только современные боеприпасы и летательные аппараты, но и зенитные системы, минометы, гранатометы и другую сверхмощную технику для сдерживания агрессии с российской стороны.