Міністри одразу трьох великих країн ЄС зібралися на Донбас на підтримку України

Глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини прибудуть в Україну 7 лютого.

Міжнародна спільнота на тлі загрози вторгнення Росії в Україну продовжує висловлювати свою підтримку нашій країні. Зокрема, глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини мають намір відвідати Донбас та заявили, що готові до введення санкцій проти РФ.

Як передає Idnes, про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час брифінгу у вівторок, 25 січня.

Читайте також: Категорія Україна Міністр оборони розповів про сюрприз для росіян Чисельність бійців ССО збільшили на 1000 осіб.

За його словами, Чехія готова до антиросійських санкцій, хоча продовжує сподіватись, що ситуація вирішиться дипломатичним шляхом. При цьому, глава чеського МЗС відзначив той факт, що РФ продовжує активізувати свою діяльність.

Саме через це глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини відвідають Донбас. Візит очільників відомств запланований на 7-8 лютого.

Також у Чехії зазначили, що не планують евакуювати своїх дипломатів з України, як це раніше зробили США та Великобританія, однак МЗС країни не рекомендує чехам відвідувати прифронтові зони через напруженість ситуації на кордонах.

На додаток, зазначив Ліпавський, Чехія планує допомогти Україні з озброєнням.

Нагадаємо, що напередодні в Україну доставили чергову партію допомоги для України від США — мова про сучасне військове обладнання та боєприпаси оборонного призначення.

Крім того, США у випадку вторгнення Росії на територію України обіцяли ще більше поставок зброї, які включатимуть не лише сучасні боєприпаси та літальні апарати, а й зенітні системи, міномети, гранатомети та іншу надпотужну техніку для стримання агресії з російської сторони.