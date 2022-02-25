Россию ждут новые санкции: в ЕС все согласовали

ЕС требует от РФ прекращения войны

Совет Европейского союза утвердил новые санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

"Санкции охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки", — официальное заявление Совета ЕС.

В сообщении также осуждают нападение России на Украину, требуют от Москвы прекращения войны и вывода из Украины.

"Россия несет полную ответственность за этот акт агрессии и все разрушения и человеческие жертвы, к которым он приведет. Она будет привлечена к ответственности за свои действия", — добавили в Евросовете.

Напомним, в Великобритании пообещали ввести санкции, которые должны уничтожить российскую экономику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном отключение России от SWIFT.

Также Великобритания уже ввела санкции против российских "Аэрофлотов" и ВТБ.