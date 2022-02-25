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На Росію чекають нові санкції: в ЄС все погодили

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Василь Неплохой Василь Неплохой
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Санкції ЄС
Санкції ЄС

ЄС вимагає від РФ припинення війни

Рада Європейського союзу ухвалила нові санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС.

"Санкції охоплюють фінансовий сектор, енергетичний і транспортний сектори, товари подвійного призначення, а також експортний контроль і експортне фінансування, візову політику, додаткові списки російських фізичних осіб і нові критерії включення в списки", — офіційна заява Ради ЄС.

У повідомленні також засуджують напад Росії на Україну, вимагають від Москви припинення війни та виведення військ з України.

"Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії і всі руйнування і людські жертви, до яких він призведе. Вона буде притягнута до відповідальності за свої дії", — додали в Єврораді.

Нагадаємо, у Великій Британії пообіцяли ввести санкцій, які мають знищити російську економіку.

Раніше президент України Володимир Зеленський переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном відключення Росії від SWIFT.

Також Велика Британія вже ввела санкції проти російських "Аерофлоту" та ВТБ.

Теги:
#Санкції #Європейський Союз #Війна
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