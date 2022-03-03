Готов бросить в мясорубку детей: путин планирует ввести военное положение в россии

Кремлевский диктатор может отправить больше "пушечного мяса" в Украину.

Украинская разведка получила информацию о том, что кровавый диктатор владимир путин планирует ввести в россии военное положение с 4 марта.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона на украинских каналах, пишет ТСН.

"Я хочу посмотреть, каким образом будут на это реагировать города Москва, Санкт-Петербург, где гораздо больше интеллигенции, понимающей, что происходит на территории российской федерации", — сказал он.

По словам Данилова, путин может начать призывать детей, чтобы использовать их в качестве пушечного мяса для дальнейшей отправки в украинскую "мясорубку".

Секретарь СНБО подчеркнул, что не понимает зачем российский диктатор делает подобные вещи.

Напомним, до этого с подобным заявлением выступил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который в своем Твиттер сообщил, что в россии экстренно созывают обе палаты парламента на 4 марта. По его информации это делается с целью введения военного положения в стране.

Как сообщалось ранее, согласно данным Минобороны в Украине число убитых и раненых оккупантов уже подходит к отметке в 6000, кроме того россия потеряла за время вторжения более 200 танков и 860 боевых машин.

За ходом войны можно следить в текстовой трансляции "Телеграфа": Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но так и не могут продвинуться вглубь страны.