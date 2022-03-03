Готовий кинути в м’ясорубку дітей: путін планує запровадити військовий стан у росії

Кремлівський диктатор може надіслати більше "гарматного м’яса" в Україну.

Українська розвідка отримала інформацію про те, що кривавий диктатор Володимир Путін планує запровадити в Росії воєнний стан з 4 березня.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов під час телемарафону на українських каналах, пише ТСН.

"Я хочу подивитися, яким чином на це будуть реагувати міста Москва, Санкт-Петербург, де набагато більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається на території російської федерації", — сказав він.

За словами Данилова, путін може почати закликати дітей, щоб використовувати їх як гарматне м’ясо для подальшого відправлення в українську "м’ясорубку".

Секретар РНБО наголосив, що не розуміє навіщо російський диктатор робить подібні речі.

Нагадаємо, до цього з подібною заявою виступив і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який у своєму Твіттер повідомив, що у Росії екстрено скликають обидві палати парламенту на 4 березня. За його інформацією це робиться з метою запровадження воєнного стану в країні.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними Міноборони в Україні кількість убитих і поранених окупантів уже підходить до позначки 6000, крім того, росія втратила за час вторгнення понад 200 танків і 860 бойових машин.

За ходом війни можна стежити у текстовій трансляції "Телеграфа": Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але так і не можуть просунутися вглиб країни.