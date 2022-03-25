Символично, но тигра жаль: известие о смерти Путина вызвало бурю эмоций в соцсетях

Многие отмечают, что это плохой знак для другого Путина.

В зоопарке Миннесоты (США) скончался 12-летний тигр с прозвищем Путин.

Об этом сообщает зоопарк Миннесоты в Twitter.

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Известно, что амурский тигр умер от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры. Тигр умер по причине сердечной недостаточности, несмотря на усилия ветеринаров, зоотехников и работников зоопарка.

"Наш 12-летний самец амурского тигра умер во время обычной медицинской процедуры, несмотря на героические усилия нашей команды. Это большая потеря", – написали в пресс-службе зоопарка.

Отметим, что такая новость вызвала фурор в сети. В комментариях пишут, что должен был умереть другой Путин, но все же это хороший знак. Также есть предложения — врачей животного отправить в москву:

"Жаль, что не тот, что надо подох. А кису жалко"

"Символично….надеемся пророческое…"

"Врачей тигра нужно срочно направить в Московию"

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Стоит отметить, что многие ждут смерти кровавого российского диктатора владимира путина, который развязал войну против Украины.

Как рассказал, известный доктор Евгений Комаровский путин скорее всего не умирает от болезни, как считают многие, и даже не имеет серьезных психических отклонений, но имеет одну другую серьезную проблему.

В свою очередь астрологи дают позитивные прогнозы и сообщают, по какому сценарию будут развиваться военные события в Украине и когда есть вероятность гибели путина.