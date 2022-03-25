Символічно, але тигра шкода: звістка про смерть Путіна викликала шквал емоцій у соцмережах

Багато хто зазначає, що це поганий знак для іншого Путіна.

У зоопарку Міннесоти (США) помер 12-річний тигр на прізвисько Путін.

Про це повідомляє зоопарк Міннесоти у Twitter.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Відомо, що амурський тигр помер від серцевого нападу під час медичної процедури. Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку.

"Наш 12-річний самець амурського тигра помер під час звичайної медичної процедури, незважаючи на героїчні зусилля нашої команди. Це велика втрата", — написали у прес-службі зоопарку.

Зазначимо, що така новина викликала фурор у мережі. У коментарях пишуть, що мав померти інший Путін, але це хороший знак. Також є пропозиції — лікарів тварини відправити до Москви:

"Шкода, що не той, що треба здох. А тварину шкода"

"Символічно .... сподіваємося пророче ..."

"Лікарів тигра потрібно терміново направити до Московії"

Читайте також: Категорія Lifestyle Мольфарка назвала дату закінчення війни в Україні Українська мольфарка обіцяє, що в середині квітня наші захисники почнуть активний контрнаступ

Варто зазначити, що багато хто чекає смерті кривавого російського диктатора володимира путіна, який розв’язав війну проти України.

Як розповів, відомий доктор Євген Комаровський путін швидше за все не вмирає від хвороби, як вважають багато хто, і навіть не має серйозних психічних відхилень, але має одну іншу серйозну проблему.

У свою чергу астрологи дають позитивні прогнози та повідомляють, за яким сценарієм розвиватимуться військові події в Україні та коли є ймовірність загибелі путіна.