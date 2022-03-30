Захотел нанести ядерный удар по Азербайджану: чем известен объявленный в розыск депутат Госдумы Михаил Делягин

Российский политик известен своей гибкой позицией по всем вопросам

Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы рф Михаила Делягина, который в своем телеграмм-канале провел опрос о том, стоит ли наносить тактический ядерный удар по этой стране.

Такая инициатива не нашла поддержку у 53% опрошенных им россиян, а силовые органы Азербайджана открыли в отношении него уголовное дело.

"Телеграф" разбирался, с чего начался скандал и выяснил, что у российского политика весьма скандальная репутация.

Конфликт в Нагорном Карабахе и депутат Делягин

На фоне российской агрессии против Украины обострились конфликты на постсоветском пространстве. Так, Азербайджан потребовал полного вывода армянских подразделений с территории непризнанного Нагорного Карабаха и занял там некоторые территории. Официальный Баку потребовал от россии выполнения условий договора (подписан в 2020 году) о выводе армянских подразделений с территории, переданных Азербайджану, и уличил Москву в распространении "фейков".

В ответ депутат Государственной думы рф Михаил Делягин спросил у своих подписчиков в Телеграмме о возможности нанесения тактического ядерного удара по нефтяным объектам Азербайджана.

Тот самый опрос

В свою очередь азербайджанцы объявили его в международный розыск по линии Интерпола.

Михаил Делягин — биография: от либерала до сторонника путина

Еще будучи студентом экономического факультета МГУ Делягин благодаря его научному руководителю попал в личный аппарат главы Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина. Вплоть до 1994 года будущий депутат считал себя либералом, после чего разочаровался в этих идеях и вернулся к левым идеям и коммунизму, однако без плановой распределительной экономики.

В 2008 году Михаил Делягин хвалил молдавских коммунистов, а в 2011 году даже поддерживал протесты против фальсификации выборов в Госдуму VI созыва. Однако уже в феврале 2012 года выступил в поддержку кандидата в президенты владимира путина и обвинял российских чиновников в ненадлежащем исполнении указов президента.

В 2016 году Делягин совершил очередной политический гамбит, став членом партии "Справедливая россия", одним из соучредителей которой является известный кремлевский пропагандист Захар Прилепин.

С тех пор Делягин отметился рядом более чем сомнительных высказываний, вроде предложения закрыть "Макдональдсы" или заявления о якобы существующем запрете ввоза в рф тест-систем для диагностики коронавируса и импорта медицинских масок, что было опровергнуто Минпромторгом рф.

В сентябре 2021 года был выбран депутатом Госдумы рф от "Справедливой россии" и уже на этом посту заговорил о применении ядерного оружия против Азербайджана.

Последнего не поняли даже в россии. Так, пресс-секретарь МИД рф Мария Захарова на брифинге для СМИ отметила, что "любые подобные заявления считаем абсолютно недопустимыми и безответственными, и не отражают официальную позицию российского руководства".

Это далеко не единственный пример прямого призыва со стороны русских к уничтожению других народов. Так, кремлевский пропагандист Антон Красовский призвал уничтожить государство Украины и сжечь Конституцию Украины на Майдане.