Захотів завдати ядерного удару по Азербайджану: чим відомий оголошений у розшук депутат Держдуми Михайло Делягін

Російський політик відомий своєю гнучкою позицією з усіх питань

Азербайджан оголосив у міжнародний розшук депутата Держдуми Росії Михайла Делягіна, який у своєму телеграм-каналі провів опитування про те, чи варто завдавати тактичного ядерного удару по цій країні.

Така ініціатива не знайшла підтримки у 53% опитаних ним росіян, а силові органи Азербайджану відкрили проти нього кримінальну справу.

"Телеграф" розбирався, з чого почався скандал і з’ясував, що російський політик має дуже скандальну репутацію.

Конфлікт у Нагірному Карабаху та депутат Делягін

На тлі російської агресії проти України загострилися конфлікти на пострадянському просторі. Так, Азербайджан вимагає повного виведення вірменських підрозділів з території невизнаного Нагірного Карабаху і зайняв там деякі території. Офіційний Баку зажадав від Росії виконання умов договору (підписаний у 2020 році) про виведення вірменських підрозділів з території, переданих Азербайджану, і викрив Москву у поширенні "фейків".

У відповідь депутат Державної думи Росії Михайло Делягін запитав у своїх передплатників у Телеграмі про можливість завдання тактичного ядерного удару по нафтових об’єктах Азербайджану.

Те саме опитування

Азербайджанці оголосили його в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Михайло Делягін — біографія: від ліберала до прибічника путіна

Ще студентом економічного факультету МДУ Делягін завдяки його науковому керівнику потрапив у особистий апарат голови Верховної Ради РРФСР Бориса Єльцина. Аж до 1994 року майбутній депутат вважав себе лібералом, після чого розчарувався у цих ідеях і повернувся до лівих ідей та комунізму, проте без планової розподільчої економіки.

2008 року Михайло Делягін хвалив молдовських комуністів, а 2011 року навіть підтримував протести проти фальсифікації виборів до Держдуми VI скликання. Проте вже у лютому 2012 року виступив на підтримку кандидата в президенти володимира путіна та звинувачував російських чиновників у неналежному виконанні указів президента.

У 2016 році Делягін здійснив черговий політичний гамбіт і став членом партії "Справедлива росія", одним із співзасновників якої є відомий кремлівський пропагандист Захар Прілєпін.

З того часу Делягін відзначився низкою більш ніж сумнівними висловлюванями, на кшталт пропозиції закрити "Макдональдси" або заяви про нібито існуючу заборону ввезення в РФ тест-систем для діагностики коронавірусу та імпорту медичних масок, що було спростовано Мінпромторгом Росії.

У вересні 2021 року був обраний депутатом Держдуми Росії від "Справедливої росії" і вже на цій посаді заговорив про застосування ядерної зброї проти Азербайджану.

Останнього не зрозуміли навіть у росії. Так, прес-секретар МЗС росії Марія Захарова на брифінгу для ЗМІ зазначила, що "будь-які подібні заяви вважаємо абсолютно неприпустимими і безвідповідальними, і не відображають офіційну позицію російського керівництва".

Це не єдиний приклад прямого заклику з боку росіян до знищення інших народів. Так, кремлівський пропагандист Антон Красовський закликав знищити державу України та спалити Конституцію України на Майдані.