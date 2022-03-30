Погрожував ядерною зброєю: Aзербайджан оголосив у міжнародний розшук російського депутата

Депутат з росії створив опитування, чи варто завдати удару ядерною зброєю по нафтових об’єктах Азербайджану

Азербайджан, який раніше звернувся до росії з вимогою вивести з території Карабаху вірменські підрозділи, оголосив у міжнародний розшук депутата російської Держдуми Михайла Делягіна за заклик розбомбити нафтові об’єкти республіки за допомогою ядерної зброї.

Про це повідомляють Vesti.az.

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Генпрокуратура Азербайджану провела розслідування у зв’язку з висловлюваннями Делягіна. Він звинувачується у закликах до розв’язання агресивної війни, тероризму та порушення ненависті.

Азербайджан заочно заарештував Делягіна. Баку попросив Інтерпол оголосити його у міжнародний розшук. У Генпрокуратурі заявили, що дружнім країнам направлено звернення для затримання та екстрадиції парламентарію до Азербайджану.

Зазначимо, що Делягін раніше розмістив у своєму офіційному Телеграм-каналі опитування, в якому радилося з читачами, чи варто завдати удару ядерною зброєю по нафтових об’єктах Азербайджану.

Як повідомлялося раніше, 25 березня стало в мережі з’явилася інформація про те, що азербайджанські війська зайняли село Фаррух, після чого до сусідніх сіл почали прибувати озброєні вірмени. У Міноборони Азербайджану цю інформацію спростували.

26 березня росія заявила, що азербайджанські війська увійшли до зони відповідальності їхніх "миротворців", тим часом у невизнаній "НКР" ввели військовий стан.