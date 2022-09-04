Элегантное платье и счастливый жених: Валерий Меладзе выдал замуж дочь Софико (фото)

Молодые люди предпочли отметить самый знаменательный день в своей жизни в компании близких

Начатая путиным против Украины война негативно сказалась на представителях "клана Меладзе": Вера Брежнева и ее муж Константин были вынуждены уехать из мордора и поселиться в Италии, а Валерий, выступивший против боевых действий с видеообращением, надолго лишился концертов в рф.

Одно время он перебивался выступлениями на корпоративах, но в августе вернулся в Москву, несмотря на происки хейтеров.

Как оказалось впоследствии, причиной для возвращения стало не только желание подзаработать денег, но и готовящаяся свадьба его средней дочери Софико.

Умница и красавица родилась в семье Ирины Малухиной и Валерия Меладзе, где воспитывались еще две дочери – Инга и Арина. В свое время исполнитель хита "Красиво" надеялся, что Софико выберет творческую профессию, но девушка так и не захотела идти по отцовским стопам.

Да и сейчас 23-летняя Софико Меладзе не любит суеты, шума и обсуждений в прессе, поэтому несколько лет назад закрыла соцсети, устав от пристального внимания общественности.

Поэтому о том, что Софико помолвлена, в мае раскрыла секрет ее сестра Арина.

И вот на завершающейся неделе стало известно о свадьбе Софико Меладзе и Саввы Байбакова. Молодые люди предпочли отметить самый знаменательный день в своей жизни в компании близких.

Софико и ее жених

На снимке, которым поделилась сестра новобрачной, красавица-невеста демонстрирует элегантное платье. Минимум макияжа и незамысловатая прическа Софико восхитили интернет-пользователей.

Софико с женихом

"Какая гармоничная пара. Горько!"; "Вот и правильно, счастье любит тишину"; "Как же, наверное, гордятся родители, что у них выросла такая милая и улыбчивая девочка", — отметили растроганные первыми фотографиями со свадьбы Софико комментаторы.

Арина и Инга Меладзе, потенциальные невесты

Напомним, что на днях вышла замуж падчерица главы еще одного артистического "клана" – Потапа.