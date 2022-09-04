Елегантна сукня та щасливий наречений: Валерій Меладзе видав заміж доньку Софіко (фото)

Молоді люди відзначили найвизначніший день у своєму житті в компанії близьких

Почата путіним проти України війна негативно позначилася на представниках "клану Меладзе": Віра Брежнєва та її чоловік Костянтин були змушені виїхати з мордору та оселитися в Італії, а Валерій, який виступив проти бойових дій з відеозверненням, надовго втратив концерти в Росії.

У свій час він перебивався виступами на корпоративах, але в серпні повернувся до Москви, незважаючи на підступи хейтерів.

Як виявилося згодом, причиною для повернення стало не тільки бажання підзаробити грошей, а й весілля його середньої дочки Софіко, яке готувалося.

Розумниця та красуня народилася в сім’ї Ірини Малухіної та Валерія Меладзе, де виховувалися ще дві доньки – Інга та Аріна. Свого часу виконавець хіта "Красиво" сподівався, що Софіко обере творчу професію, але дівчина так і не захотіла йти батьківськими стопами.

Та й зараз 23-річна Софіко Меладзе не любить суєти, галасу та обговорень у пресі, тому кілька років тому закрила соцмережі, втомившись від пильної уваги громадськості.

Тому про те, що Софіка заручена, у травні розкрила секрет її сестра Аріна.

І ось на цьому стало відомо про весілля Софіко Меладзе і Сави Байбакова. Молоді люди вважали за краще відзначити найвизначніший день у своєму житті в компанії близьких.

Софіко та її наречений

На знімку, яким поділилася сестра нареченої, красуня-наречена демонструє елегантну сукню. Мінімум макіяжу та нехитра зачіска Софіко захопили інтернет-користувачів.

Софіко з нареченим

"Яка гармонійна пара. Гірко!"; "От і правильно, щастя любить тишу"; "Як же, напевно, пишаються батьки, що у них виросла така мила та усміхнена дівчинка ", — зазначили зворушені першими фотографіями з весілля Софіко коментатори.

Аріна та Інга Меладзе, потенційні наречені

Нагадаємо, що днями вийшла заміж падчерка глави ще одного артистичного "клану" — Потапа.