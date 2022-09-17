Отдать дань памяти Ее Величеству: Дэвид Бекхем больше 12 часов простоял в очереди к гробу Елизаветы II

Футболист с особой теплотой вспоминает вручение ему Ордена Британской империи

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхем отстоял в многокилометровой очереди к гробу с телом королевы Елизаветы II больше двенадцати часов.

Об этом передает Sky News.

Журналисты издания встретили экс-звезду "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид" в два часа дня, и он сказал им, что находился к тому моменту в очереди больше 12 часов, чтобы попрощаться с "особенной" королевой Великобритании.

Дэвид Бекхем в очереди

"Я думал, что если приеду в 2 часа ночи, будет немного тише — я ошибался", — признался он репортерам.

"Наши мысли с королевской семьей, очень приятно слышать все эти истории от людей, которые здесь собрались", — поделился Бекхэм.

Дэвид Бэкхем в очереди к гробу Елизаветы II

По словам футболиста, он до сих пор с теплотой вспоминает вручение ему Ордена Британской империи.

"Мне так повезло, что в моей жизни было несколько таких моментов, когда я был рядом с Ее Величеством. Это грустный день, но это день, который нужно запомнить", — добавил он.

Бекхэм был среди множества звезд спорта со всей Великобритании и всего мира, которые почтили память королевы Елизаветы после смерти в возрасте 96 лет на прошлой неделе.

Бэкхем на церемонии прощания с королевой

Накануне очередь на прощание с Елизаветой II растянулась почти на семь километров, некоторые люди стояли в ней около десяти часов. Правительству даже пришлось в пятницу приостановить приток новых посетителей ​​в пятницу после того, как парк в конце линии вдоль реки Темзы был заполнен.

Напомним, что британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал после болезни. Ей было 96 лет. Она правила страной с 6 февраля 1952 года. Секрет долголетия монарха пытался открыть личный повар Елизаветы II, но насколько это ему удалось, пока что трудно понять.