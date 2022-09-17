Віддати шану її Величності: Девід Бекхем більше 12 годин простояв у черзі до труни Єлизавети II

Футболіст із особливою теплотою згадує вручення йому Ордену Британської імперії.

Колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем відстояв у багатокілометровій черзі до труни з тілом королеви Єлизавети II більше дванадцяти годин.

Про це повідомляє Sky News.

Журналісти видання зустріли екс-зірку "Манчестер Юнайтед" та "Реал Мадрид" о другій годині дня, і він сказав їм, що знаходився на той момент у черзі більше 12 годин, щоб попрощатися з "особливою" королевою Великобританії.

Девід Бекхем у черзі

" Я думав, що якщо приїду о 2-й годині ночі, буде трохи тихіше — я помилявся ", — зізнався він репортерам.

" Наші думки з королівською сім’єю, дуже приємно чути всі ці історії від людей, які тут зібралися ", — поділився Бекхем.

Девід Бекхем у черзі до труни Єлизавети II

За словами футболіста, він досі із теплотою згадує вручення йому Ордену Британської імперії.

"Мені так пощастило, що в моєму житті було кілька таких моментів, коли я був поряд із Її Величністю. Це сумний день, але це день, який потрібно запам’ятати ", — додав він.

Бекхем був серед багатьох зірок спорту з усієї Великобританії та всього світу, які вшанували пам’ять королеви Єлизавети після смерті у віці 96 років минулого тижня.

Бекхем на церемонії прощання з королевою

Напередодні черга на прощання з Єлизаветою II розтяглася майже на сім кілометрів, деякі люди стояли в ній близько десятої години. Уряду навіть довелося у п’ятницю призупинити приплив нових відвідувачів у п’ятницю після того, як парк наприкінці лінії вздовж річки Темзи було заповнено.

Нагадаємо, що британська королева Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал після хвороби. Їй було 96 років. Вона правила країною з 6 лютого 1952 року. Секрет довголіття монарха намагався відкрити особистий кухар Єлизавети II, але наскільки це йому вдалося, поки що важко визначити.