Решится ли Лукашенко на вторжение в Украину и чем это ему грозит? Анализ и прогноз

Эксперты специально для "Телеграфа" оценили вероятность и сценарии повторного вторжения с территории Беларуси

Тема вовлечения Республики Беларусь (РБ) в войну с Украиной остается актуальной с 24 февраля 2022 года, когда с белорусской территории вторглись российские войска и полетели российские ракеты. С того времени самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко отметился рядом одиозных заявлений, пока наконец в октябре открыто не признал, что Беларусь участвует в так называемой "военной спецоперации" рф в Украине. Правда, уверял, что своих военных на украинские территории он не отправлял.

Еще одним доказательством того, что белорусский режим работает в связке с российским, стало голосование, прошедшее 12 октября в Генассамблее ООН. Беларусь тогда оказалась в числе пяти стран (включая рф), поддержавших агрессию россии против Украины и попытки аннексии новых территорий. Тогда как 143 государства заклемили россию позором.

Учитывая всё более явное втягивание Беларуси в войну против Украины, "Телеграф" обсудил с экспертами вероятность повторного вторжения с территории РБ, а также – как на такой приказ могут отреагировать белорусские вооруженные силы.

Что сдерживает Лукашенко

Директор Института мировой политики, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда акцентирует, что вопрос возможного участия белорусских войск в войне против Украины актуален с 24 февраля этого года – с начала широкомасштабной российской агрессии.

"То, что до сих пор белорусские военные не приняли непосредственного участия в войне против Украины, – безусловный плюс. Это свидетельствует о том, что значительная их часть понимает бесперспективность подобной авантюры и собственную неспособность что-то противопоставить ВСУ, – поясняет эксперт. – Белорусы не имеют боевого опыта. Они не принимали участия даже в реальных миротворческих операциях (за исключением рейда в Казахстан под флагом ОДКБ в январе 2022 года).

Армия РБ формируется с помощью призыва, за исключением ряда подразделений сил специальных операций. Но эти подразделения выглядят как преторианская гвардия Лукашенко. Они принимали участие в подавлении массовых протестов в августе-сентябре 2020 года – после фейковых результатов президентских выборов в Беларуси. Так что сам Лукашенко не особо заинтересован бросать их в реальный бой".

В противовес этому, продолжает Евгений Магда, на стороне Украины воюют сотни белорусов-добровольцев, которые объединены в полк Кастуся Калиновского и полк "Погоня". И это люди, подчеркивает он, которые реально отстаивают белорусские интересы, честь Беларуси перед мировым сообществом. Именно они доказывают, что далеко не все белорусы готовы быть вместе с режимом Лукашенко.

"Уже понятно, что ни Лукашенко, ни его окружению верить нельзя. Так, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо за считаные дни до российского вторжения (в том числе с территории РБ) давал слово офицера, что с белорусской территории вторжения не будет. Верить остаётся лишь делам. Сейчас Беларусь активно передает рф военную технику и боеприпасы, которых той не хватает, является тыловой базой для страны-агрессора, оттуда по нам периодически летят ракеты, а в последнее время и иранские дроны. Но, мне кажется, Лукашенко прекрасно понимает: как только он согласится на непосредственное участие белорусских военных в боевых действиях против Украины, отдав соответствующий приказ, – его политическая карьера начнет стремительный обратный отсчет. И это понимание удерживает Лукашенко от такого шага", – резюмирует эксперт.

Белорусы не хотят воевать

По мнению военного обозревателя, главного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, вероятность перехода белорусских военных на сторону ВСУ совершенно не исключена и является одной из причин, почему Беларусь не решается вступить в прямой военный конфликт с Украиной на стороне россии.

"Более того, – продолжает эксперт, – уже сейчас в белорусской прессе звучат прямые призывы к военным не подчиняться приказам Лукашенко, в случае если он начнет прямое вторжение в Украину, и переходить на нашу сторону, в частности, присоединившись к батальону им. Калиновского. Это белорусское добровольческое формирование, которое с марта воюет на стороне ВСУ. В белорусской прессе также описываются трагические последствия прямого вступления Беларуси в войну".

О том насколько белорусы не хотят воевать с Украиной, говорит, по словам Дениса Поповича, провал мобилизационных учений с военными комиссариатами, которые проводились летом этого года в приграничной с нашей страной Гомельской области.

"На сегодняшний день Беларусь продолжает отгружать россии боеприпасы, ремонтирует технику в интересах вооруженных сил рф. Но ведь страна, которая готовится к нападению, не раздает свои боеприпасы другой армии. Поэтому пока больше похоже на то, что Лукашенко будет и дальше обслуживать интересы путина, предоставляя ему материально-техническую поддержку и территорию для дальнейших атак против Украины. Это и есть та плата за лояльность, которую Лукашенко дает Кремлю в обмен на то, чтобы как можно дальше оттянуть момент прямого вступления в войну, – считает эксперт. – Вопрос – как долго Лукашенко сможет маневрировать таким образом".

Поэтому, констатирует Денис Попович, нельзя полностью исключать возможности прямого вступления Беларуси в войну против Украины, несмотря на все перечисленные выше факторы.

В случае приказа о наступлении возможны отставки и саботаж в армии РБ

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич отмечает, что вопрос вовлечения белорусских военнослужащих в войну против Украины подразумевает подвопросы: на чьей территории, при каких условиях, при какой перспективе?

"Пока что втягивание вооруженных сил РБ в боевые действия маловероятно. В перспективах ближайших трех месяцев – это фэнтези. Но, к примеру, если позже будет отдан приказ наступать, первое, что произойдет – достаточно большое количество рапортов об отставке. Перед наступлением проводятся мобилизационные мероприятия, а военные — не дураки, поймут, к чему всё идет. Второе – последует отказ стрелять, будет такое пассивное сопротивление, саботаж приказов. Третье – сдача в плен, – прогнозирует эксперт. – Определенная часть, конечно, будет пытаться выполнять приказы. Но все эти варианты не предполагают разворота оружия. Я имею в виду не отдельные случаи, а массовость. Такое возможно лишь при условии, что есть некий мобилизационный центр, который принимает решения и отдает четкие указания. Чтобы он появился, необходимо время".

Это всё, подчеркивает Игар Тышкевич, гипотетическая ситуация в случае, если белорусские войска атакуют Украину.

"Если после такого удара война перекинется на территорию РБ, вероятны изменения позиций ряда военнослужащих, – считает он. – При этом нет сомнений, что значительная часть белорусской армии крайне небоеспособна. По готовности воевать белорусская армия, безусловно, уступает Украине – и мотивационно, и по отсутствию опыта. И если внутри самой Беларуси начнутся процессы по смене власти, кто знает, куда повернутся штыки армии РБ".