Высокопоставленный чиновник НАТО раскритиковал Китай за позицию по Украине: ответ посла удивил

Китайский посол обвинил адмирала НАТО в высокомерии

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр публично раскритиковал Китай за подрыв международного правопорядка и неспособность осудить российское вторжение в Украину. Обвинения Альянса прозвучали в сторону посла Китая в Исландии Хэ Рулун.

Как передает Bloomberg, откровенный обмен мнениями состоялся во время ежегодной Ассамблеи Арктического круга в Исландии. В ходе выступления высокопоставленного чиновника НАТО китайский посол не сдержался и вступил с ним в спор, не дождавшись конца речи.

Известно, что Роб Бауэр говорил о роли Североатлантического союза в регионе. В своей речи он сказал, что Китай не разделяет ценности НАТО и подрывает основанный на правилах международный порядок.

На эти слова китайский посол отреагировал прямо из зала заседаний: "Адмирал, при всем уважении, ваша речь и замечания преисполнены высокомерия".

Ответ главы военного комитета НАТО был еще более резким: "У меня к вам вопрос, потому что вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире... Я прав, разве это не правда? Ага. Так почему же тогда Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину?"

На это посол Китая в Исландии ответил, что взгляд страны на "украинский кризис" включает в себя историческую перспективу, а мир должен "понять первопричину". Кроме того, Хэ Рулун назвал Китай "миротворцем в мире", чем вызвал у присутствующих смех.

Напомним, что власти Китая 16 октября призвали своих граждан уехать из Украины. Интересным показался тот факт, что они аргументировали это "серьезной ситуацией с безопасностью" на территории Украины, однако ни одного упоминания о том, кто именно виновник подобной "ситуации", Пекин не указал.

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