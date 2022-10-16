Китай призвал своих граждан выезжать из Украины: в чем причина

Желающие вернуться домой иностранцы могут обратиться в посольство

В то самое время, когда поляки, болгары и эстонцы покидают территорию россии после призыва правительств своих стран, Китай решил показать беспокойство и за своих граждан. Однако весьма своеобразно — в Пекине заявили, что гражданам КНР стоит выехать за пределы Украины.

Об этом сообщает издание Global Times, ссылаясь на призыв МИД Китая и Посольства этой страны в Украине. Последняя структура и вовсе обещает помочь в эвакуации тех китайцев, которые изъявят желание покинуть наше государство.

Официальной причиной подобного беспокойства представители Китая отмечают "серьезную ситуацию с безопасностью" на территории Украины. Интересно, что никакого упоминания о том, кто именно является виновником подобной "ситуации", от Пекина не появлялось.

Эвакуация, по мнению официальных лиц КНР, является наиболее усиленным средством безопасности для их граждан в Украине. Стало ли причиной такого предложения усиление массированных ракетных обстрелов со стороны россии или есть что-то еще, также не отмечается.

Напомним, что не так давно с аналогичным предложением к своим гражданам выступили и Соединенные Штаты Америки. Впрочем, со стороны Вашингтона за время полномасштабного вторжения россии просьбы к американцам покинуть Украину озвучивались не единожды.