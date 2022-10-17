Военная помощь Украине от Израиля: политика или реальное вооруженное усиление

Эксперты оценили "Телеграфу" шансы на получение израильского оружия на фоне скандала с Ираном

Одним из действенных возможных факторов влияния на Иран из-за его военной поддержки россии в войне против Украины со стороны дружественных Киеву государств мира на сегодняшний день может быть вмешательство Израиля. А также его присоединение к общей политике давления западных стран на рф и Тегеран.

Такое мнение "Телеграфу" высказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда, оценивая перспективы эффективной реакции партнеров Украины на ирано-российское сотрудничество.

«Думаю, что действенные механизмы (давления, — Авт.) есть прежде всего у Израиля. Так же, как и разведывательная информация по этому поводу (поставкам Ираном дронов и ракет россии, — Авт. ). Соответственно, нужно действовать таким образом, чтобы привлекать Израиль к противостоянию с Ираном… Если Израиль будет понимать, для чего он должен наносить удар по Ирану, думаю, для него это будет возможным. А может, это будет так сказать совместное "геополитическое предприятие" Израиля и Соединенных Штатов. ЕС в силу его политической практики, в силу разных причин, думаю, что он готов к тому, чтобы убеждать, говорить — не больше", — считает он.

В то же время эксперт Центра ближневосточных исследований AMES Игорь Семиволос советует особо не спешить с выводами о возможной реальной военной поддержке Украины израильской стороной на фоне скандала с Ираном ввиду политической ситуации в Израиле. А к соответствующему заявлению министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шайя о том, что теперь его страна не должна оставлять никаких сомнений в том, чью сторону она должна занять в этой войне, нужно относиться с высокой долей скептицизма из-за политического фактора.

"Я расцениваю его (заявление израильского министра, — Авт.) как эмоциональное. В принципе это правительство в Израиле уже не может принять ни одного решения, потому что оно — хромая утка. Выборы на носу, и не факт, что эта коалиция сможет выиграть эти выборы. Поэтому это хороший положительный сигнал, его всячески надо поддерживать, напоминать потом израильтянам об этих словах. Но, во-первых, это прозвучало от непрофильного министра, а, во-вторых, оцениваю его все же как эмоциональное, а не какое-то согласованное решение с другими участниками коалиции", — говорит эксперт.

Напомним, ранее бывший российский президент, а ныне заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев выступил с очередной угрозой в адрес Израиля, заявив, что решение о предоставлении этой страной военной помощи Украине разрушит абсолютно все отношения с россией.

"Телеграф" также сообщал, почему по мнению посла Израиль все еще удерживает нейтральную позицию и не отправляет Украине столь важное для нее вооружение, чтобы противостоять российскому агрессору.