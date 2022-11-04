Деньги пойдут на восстановление Украины: в ЕС начали подготовку к конфискации активов Центробанка россии

Любое решение по данному вопросу должно быть юридически безупречным, поскольку создаст прецедент

Помимо введения нового пакета санкций против страны-агрессора рф Евросоюз изучает и другие возможности нанесения удара по ее экономике.

Речь, в частности, идет об использовании замороженных резервов Банка россии для финансирования послевоенного восстановления Украины, передает Bloomberg.

По словам источников, знакомых с данным вопросом, обсуждения пока что находятся на ранней стадии, и к ним привлечены юристы, которым предстоит решить: каким образом оформить де-факто конфискацию десятков миллиардов евро, попавших под санкции в европейских странах.

Дело в том, что любое предложение должно быть юридически безупречным, поскольку создаст прецедент, а одобрить его предстоит всем странам-членам Евросоюза. Некоторые из них могут воспринять идею с неохотой, даже несмотря на то, что это снимет проблему расходов на восстановление Украины после боевых действий.

О каких суммах идет речь? США, Евросоюз и страны G7 отчитались о блокировке половины российских ЗВР, или около 300 млрд долларов. В Европе по состоянию на май удалось заморозить 27 млрд евро, но с тех пор сумма, по мнению источников агентства, увеличилась.

В самом Центробанке рф заявляли, что перед войной учреждение держало 33,9% активов в европейской валюте, или около 208 млрд долларов при общем размере ЗВР 612,9 млрд долларов на 1 января.

Но этих средств вряд ли хватит для восстановления разрушенной врагом страны: по оценкам украинского Кабмина, для этого нужно 750 млрд долларов – а эта сумма вдвое превышает замороженные российские активы, даже с учетом арестованных счетов и имущества олигархов на 17,5 млрд евро.

Напомним, что глава правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко считает, что восстанавливать разрушенный войной восток Украины не нужно и даже вредно.