Гроші підуть на відновлення України: у ЄС розпочали підготовку до конфіскації активів Центробанку Росії

Будь-яке рішення з цього питання має бути юридично бездоганним, оскільки створить прецедент

Крім запровадження нового пакету санкцій проти країни-агресора росії Євросоюз вивчає й інші можливості завдання удару по її економіці.

Йдеться, зокрема, про використання заморожених резервів Банку росії для фінансування повоєнного відновлення України, передає Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із цим питанням, обговорення поки що перебувають на ранній стадії, і до них залучені юристи, які мають вирішити: яким чином оформити де-факто конфіскацію десятків мільярдів євро, які потрапили під санкції в європейських країнах.

Справа в тому, що будь-яка пропозиція має бути юридично бездоганною, оскільки створить прецедент, а схвалити її доведеться всім країнам-членам Євросоюзу. Деякі з них можуть сприйняти ідею з небажанням, навіть незважаючи на те, що це зніме проблему витрат на відновлення України після бойових дій.

Про які суми йдеться? США, Євросоюз та країни G7 відзвітували про блокування половини російських ЗВР, або близько 300 млрд доларів. У Європі станом на травень вдалося заморозити 27 млрд євро, але з того часу сума, на думку джерел агентства, збільшилася.

У самому Центробанку росії заявляли, що перед війною установа тримала 33,9% активів у європейській валюті, або близько 208 млрд доларів при загальному розмірі ЗВР 612,9 млрд доларів на 1 січня.

Але цих коштів навряд чи вистачить для відновлення зруйнованої ворогом країни: за оцінками українського Кабміну, для цього потрібно 750 млрд доларів – а названа сума вдвічі перевищує заморожені російські активи навіть з урахуванням заарештованих рахунків та майна олігархів на 17,5 млрд євро.

Нагадаємо, голова правління Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко вважає, що відновлювати зруйнований війною схід України не потрібно і навіть шкідливо.