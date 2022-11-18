В ЕС сделали заявление насчет приговора по MH17: "Это только первый шаг"

Расследование причастности других лиц к делу катастрофы MH17

Окружной суд Гааги вынес приговоры четырем подозреваемым в крушении рейса MH17 малазийских авиалиний. Расследование инцидента, в котором погибли 298 человек, продолжалось на протяжении 8 лет.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал решение суда и назвал его "важным первым шагом на пути правды и ответственности". Об этом сообщается на официальном сайте Европейской службы внешних связей. Он подчеркнул, что в настоящее время расследование причастности других лиц к делу о сбитии малазийского Боинга продолжается. Также продолжается и разбирательство против россии в Европейском суде по правам человека и в Международной организации гражданской авиации.

"ЕС вновь призывает россию взять на себя ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать с ведущимися расследованиями", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине высказали подобную позицию по поводу решения гаагского суда. Так, Владимир Зеленский заявил, что свои наказания должны понести абсолютно все причастные к преступлению.

Напомним, ранее мы писали о том, что изучая материалы дела, суд в Гааге пришел к выводу о том, что действия так называемой "ДНР" полностью контролировались российской федерацией.

Также мы сообщали о том, что в Украине была объявлена охота на известного террориста игоря гиркина и фигуранта дела о Боинге 777 малазийских авиалиний.