Розслідування причетності інших осіб до справи катастрофи MH17

Окружний суд Гааги виніс вироки чотирьом підозрюваним у аварії рейсу MH17 малазійських авіаліній. Розслідування інциденту, в якому загинули 298 людей, тривало протягом 8 років.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель прокоментував рішення суду та назвав його "важливим першим кроком на шляху правди та відповідальності". Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської служби зовнішніх зв’язків. Він наголосив, що наразі розслідування причетності інших осіб до справи про збиття малазійського Боїнга продовжується. Також продовжується і розгляд проти росії в Європейському суді з прав людини та в Міжнародній організації цивільної авіації.

"ЄС знову закликає росію взяти на себе відповідальність за цю трагедію і повною мірою співпрацювати з розслідуваннями, що проводяться", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Україні висловили подібну позицію щодо рішення гаазького суду. Так, Володимир Зеленський заявив, що свої покарання мають зазнати абсолютно всіх причетних до злочину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вивчаючи матеріали справи, суд у Гаазі дійшов висновку про те, що дії так званої ДНР повністю контролювалися російською федерацією.

Також ми повідомляли про те, що в Україні було оголошено полювання на відомого терориста ігоря гіркіна та фігуранта справи про Боїнг 777 малазійських авіаліній.