Еще одна страна без центрального отопления: как научились экономить на обогреве жилища зимой "суровые" голландцы

Зажиточные нидерландцы не склонны выбрасывать деньги на ветер

Подобно молдованам или испанцам жители Нидерландов вынуждены экономить энергоресурсы, поэтому выражение "Zet ook de knop om!" ("Щелкни выключателем!") стало здесь едва ли не самым распространенным, пишет BBC.

Более того, с началом полномасштабного вторжения путина в Украину, когда Нидерланды взяли курс на отказ от российского газа, этот тезис только усилился и даже стал общенациональным трендом.

Начать подобную политику экономии было весьма трудно, так как большинство домов в Нидерландах отапливаются природным газом. Это самый важный энергоноситель страны.

По данным сервиса Numbeo (cutt.ly/TNhezCV), базовые коммунальные услуги для нидерландской квартиры площадью 85 кв. м обходятся в среднем ежемесячно более чем в 216 евро. Это почти 8500 грн (по действующему курсу НБУ). При этом центрального отопления в квартирах местных жителей нет – каждое жилище отапливается автономно, от собственной колонки или котла.

Поэтому теплые одеяла, свитера, носки и температура в квартире от +16 до +19°C – обычная ситуация для типичной нидерландской семьи зимой. Особенно заметно эту экономию ощущают сегодня жители, когда цены на энергоносители в Европе постоянно колеблются.

Государство со своей стороны также всячески способствует энергосбережению. Принятая правительственная программа по сохранению тепловой энергии (Nationaal Isolatieprogramma), рассчитанная до 2030 года, отмечает важность корректировки температурного режима и изменения быта в домах уже сейчас, чтобы существенно сохранить кошельки местных жителей.

Какие же конкретные шаги предлагает делать нидерландское правительство?

снизить температуру в домах днем до +19°C и одеваться теплее. Это позволит сохранить одной семье до 120 куб. м газа в год (в денежном эквиваленте – до 200 евро);

отдавать предпочтение пятиминутному душу вместо ванной. Это позволит сохранить среднестатистической семье около 60 куб. м газа и 15 тыс. л воды в год (в денежном эквиваленте – около 130 евро);

поддерживать температуру +19°C только в тех помещениях, где вы находитесь. В других – прикрутить термостат. Экономия – 200 евро в год;

в ночное время обогревать помещение не выше +15°C. Чтобы не забыть переключать выключатель поможет автоматический режим термостатов. Экономия – до 260 евро в год;

выходя из дома, понижать температурный режим до +15°C. Экономия – до 210 евро в год.

Кроме того, и сами нидерландцы (голландцы) традиционно пользуются рядом лайфхаков, которые помогают им экономить сотни евро на отоплении.

Что помогает жителям Нидерландов согреться холодными зимними вечерами?

✔️ многослойная одежда, термобелье, теплые носки, пижамы и тапочки, длинные пушистые халаты;

✔️ коврики с подогревом или без, который нидерландцы кладут под ноги, когда работают за рабочим столом;

✔️ электропледы с таймером, которые выключаются, когда вы заснули.

Кроме того, чтобы не кипятить воду в чайнике несколько раз в день, нидерландцы используют термосы. Чтобы сэкономить электроэнергию, выключают приборы из розетки после их использования и не держат их в режиме ожидания. А еще используют свечи, гирлянды, что создает уютную атмосферу.

Также некоторые жители стараются не готовить блюда, требующие длительного пребывания на плите (конечно, у каждого есть свои исключения). А нидерландцы, которые посещают спортзал, не пренебрегают возможностью лишний раз помыться там, а не дома, чтобы сэкономить деньги за горячую воду.

Напомним, что экономить давно научились не только западные европейцы, но и наши "близкие" соседи молдаване, в том числи и любимец публики Dan Balan и его мама Люда.