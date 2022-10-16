Поможет согреть дом в самую суровую зиму: украинец предлагает утеплять жилища необычным и экологичным материалом

Подобные идеи очень популярны в странах ЕС

Пока изобретатели из Полтавщины создают необыкновенные приспособления для обогрева дома в холодную зиму, Василий Смеркло из села Ярушичи Львовской области решил не "придумывать велосипед" и использует для утепления бесплатный, и к тому же экологичный материал – камыш.

Идею о производстве панелей из камыша он подсмотрел в интернете – оказывается, камыш в качестве материал для создания и утепления домов популярен во многих европейских странах, пишет pressreader.

"Во многих европейских странах, в том числе в Нидерландах, где я два года подряд практиковался делать камышовые крыши, принятые программы по демонтажу шифера", — рассказывает изобретатель.

Шифер, содержащий вредный для здоровья человека асбест, европейцы утилизируют, заменяя его экологически чистым кровельным материалом – глиняной черепицей или камышом.

Оказывается, плотно уложенные стебли камыша создают отличную теплоизоляцию. Пятисантиметровые по толщине плиты заменяют целый кирпич. Растение экологически чистое, потому что растет всего год и не успевает набраться вредных веществ. Стебли камыша из-за своей трубчатой ​​структуры имеют не только очень низкую теплопроводность, хорошую защиту от шума, но и отличную паропроницаемость, позволяющую стенам дышать. Важным преимуществом тростникового утепления является его устойчивость к воздействию разного рода микроорганизмов, провоцирующих гниение материала и появление грибка. Кроме того, грызуны и насекомые при контакте с камышом погибают.

Одна из возможных схем утелпения дома

Единственный недостаток материала – легковоспламеняемость, но это устраняется при обработке специальными растворами – антипиреном или бишофитом. В планах Василия – производить камышовые сэндвич-панели, из которых можно возводить стены.

Утепление дома при помощи камыша

Стена, укрепленная с двух сторон камышовыми плитами и обработанная поверх них штукатуркой, по эффекту энергосбережения сопоставима с кирпичной кладкой толщиной в 2 кирпича. Утеплить стены камышом можно с использованием готовых модулей, производимых в промышленных масштабах. Сырье заготавливается в осенне-зимний период и спрессовывается в маты, для прочности скрепленные оцинкованной проволокой или пропиленовой леской. Для этой цели выбирают однолетние стебли определенного диаметра от 7-15 мм. Толщина изделия варьируется от 2 до 5 см, а размер может быть разным и зависит от технологии, которой пользуется производитель.

Утеплямем дом при помощи "подручных средств"

Качественной считается продукция, в которой плотность стеблей достигает 100-110 штук на 1 погонный метр площади. Такие маты применяют для наружной термоизоляции, а в камышовых плитах для внутреннего утепления допустима меньшая плотность, насчитывающая 60 тростинок. Небольшая толщина предусмотрена специально для возможности проведения штукатурных работ поверх слоя утеплителя.

Готовить камыш можно с наступлением первых холодов, поэтому всем живущим недалеко от водоемов украинцам следует взять это на заметку.

Заготовка камыша с наступлением первых холодов

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как утеплять дом при помощи пустых бутылок, а также об изменениях, которые нужно произвести в любой квартире, которая находится в доме недалеко от зоны боевых действий.