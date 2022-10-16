Допоможе зігріти будинок у найсуворішу зиму: українець пропонує утеплювати житла незвичайним екологічним матеріалом

Подібні ідеї дуже популярні у країнах ЄС

Поки винахідники з Полтавщини створюють незвичайні пристосування для обігріву будинку в холодну зиму, Василь Смеркло із села Ярушичі Львівської області вирішив не "вигадувати велосипед" і використовує для утеплення безкоштовний і до того ж екологічний матеріал – очерет.

Ідею про виробництво панелей з очерету він підглянув в інтернеті – виявляється, очерет як матеріал для створення та утеплення будинків популярний у багатьох європейських країнах, пише pressreader.

"У багатьох європейських країнах, у тому числі в Нідерландах, де я два роки поспіль практикувався робити очеретяні дахи, прийняті програми з демонтажу шиферу ", — розповідає винахідник.

Шифер, що містить шкідливий для здоров’я людини азбест, європейці утилізують, замінюючи його екологічно чистим покрівельним матеріалом – глиняною черепицею чи очеретом.

Виявляється, щільно укладені стебла очерету створюють чудову теплоізоляцію. П’ятисантиметрові по товщині плити замінюють цілу цеглину. Рослина екологічно чиста, тому що росте лише рік і не встигає набратися шкідливих речовин. Стебла очерету через свою трубчасту структуру мають не тільки дуже низьку теплопровідність, гарний захист від шуму, але і відмінну паропроникність, що дозволяє стінам дихати. Важливою перевагою очеретяного утеплення є його стійкість до впливу різноманітних мікроорганізмів, що провокують гниття матеріалу та появу грибка. Крім того, гризуни та комахи при контакті з очеретом гинуть.

Одна з можливих схем утеплення будинку

Єдиний недолік матеріалу — легкозаймистість, але це усувається при обробці спеціальними розчинами — антипіреном або бішофітом. У планах Василя – виробляти очеретяні сендвіч-панелі, з яких можна будувати стіни.

Утеплення будинку за допомогою очерету

Стіна, укріплена з двох сторін очеретяними плитами та оброблена поверх них штукатуркою, за ефектом енергозбереження порівнянна з цегляною кладкою завтовшки 2 цеглини. Утеплити стіни очеретом можна з використанням готових модулів, які виробляються у промислових масштабах. Сировина заготовляється в осінньо-зимовий період і спресовується в мати, для міцності, скріплені оцинкованим дротом або пропіленовим лісом. Для цього вибирають однорічні стебла певного діаметра від 7-15 мм. Товщина виробу варіюється від 2 до 5 см, а розмір може бути різним та залежить від технології, якою користується виробник.

Утеплюємо будинок за допомогою "підручних засобів"

Якісною вважається продукція, в якій густина стебел досягає 100-110 штук на 1 погонний метр площі. Такі мати застосовують для зовнішньої термоізоляції, а в очеретяних плитах для внутрішнього утеплення допустима менша щільність, що налічує 60 тростин. Невелика товщина передбачена спеціально для проведення штукатурних робіт поверх шару утеплювача.

Готувати очерет можна з настанням перших холодів, тому всім українцям, які живуть неподалік водойм, варто взяти це на замітку.

Заготівля очерету з настанням перших холодів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як утеплювати будинок за допомогою порожніх пляшок, а також про зміни, які потрібно зробити у будь-якій квартирі, що знаходиться в будинку неподалік зони бойових дій.