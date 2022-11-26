Согреваемся без отопления: советы туриста, который несколько недель провел в подвале в Буче

Главная задача украинцев предстоящей зимой – выжить, в том числе и используя опыт путешествия в дикой природе

В связи с ударами врага по критической инфраструктуре украинцы все более активно делятся с соотечественниками советами о том, как лучше согреваться в неотапливаемом жилище, да и пережить холодную зиму в целом.

Своими советами решил поделиться, и спортивный турист Борис Кример, которому пришлось несколько недель в начале войны он провести в подвале в Буче.

Основные советы эксперта на случай отсутствия отопления таковы.

Главное — двигаться. Как бы вы тепло ни одевались, все теплые вещи, одеяла не дают тепло, а сохраняют его. Поэтому в условиях отсутствия специальных нагревающих устройств — это нужно делать самостоятельно. К примеру, подниматься по лестнице в многоэтажном доме, бегать, разогреваться физическими упражнениями. Ложиться спать тоже нужно после зарядки.

Обычно важную роль в сохранении тепла играет многослойная одежда. Многие слои тонких вещей сохраняют тепло лучше, чем одна толстая вещь в результате воздуха, собираемого между слоями. Поверх термобелья можно одевать тёплые шерстяные, флисовые вещи.

Во время сна нужно сохранять тепло, для этого спать, если есть такая возможность, в спальниках. Под одеяло взять дополнительный источник обогрева, например, грелку с горячей водой. Если ее нет, можно налить горячую воду в бутылку и положить в ноги. Если есть животное, прижать его к себе.

Как отмечает Борис Кример, очень важно, чтобы ноги были в тепле. Для этого одевать несколько носков. Если обувь как раз по ноге и не имеет такой возможности, можно снаружи утеплить ее тканью, например, флисом. Полиэтиленовой пленкой это лучше не делать, потому что создается парниковый эффект, ноги потеют и могут наоборот скорее замерзнуть.

Искусственные источники тепла в квартире эксперт считает не очень эффективными и, главное, опасными. Можно, например, нагреть камни и принести их в дом, но чтобы камень согрел, он должен быть большим, да и рисков много. Очень осторожно нужно быть с любым огнем в помещении.

Эксперт не рекомендует использовать буржуйки в квартире, металлическая конструкция которой может вызвать пожар, а продукты горения, угарный газ вообще отравить. Без хорошей вентиляции, а в квартире ее сделать нельзя, это очень опасная вещь. Газовые лампы на газовом баллоне могут нагреть небольшое пространство. Но снова таких для них нужна хорошая вентиляция.

Можно использовать одноразовые грелки на химической основе. Туда наливается вода, происходит химическая реакция и выделяется тепло. Но если отопления нет суток и больше, такие грелки "вряд ли помогут", эффективнее и дешевле, по мнению туриста, двигаться.

Действительно полезен термос, его стоит купить. Кипяток будет сохраняться в течение длительного времени, и горячие напитки согреют организм изнутри.

Ранее "Телеграф" приводил рекомендации о том, как согреться зимой от специалиста, пережившего холодный период в Ирпене.