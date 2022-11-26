Зігріємось без опалення: поради туриста, який кілька тижнів провів у підвалі в Бучі

Головне завдання українців майбутньої зими – вижити, в тому числі й використовуючи досвід подорожі у дикій природі

У зв’язку з ударами ворога по критичній інфраструктурі українці дедалі активніше діляться із співвітчизниками порадами про те, як краще зігріватися у неопалюваному житлі, та й пережити холодну зиму загалом.

Про свій досвід вирішив розповісти і спортивний турист Борис Крімер, якому довелося кілька тижнів на початку війни провести у підвалі в Бучі.

Основні поради експерта у разі відсутності опалення такі.

Головне — рухатися. Як би ви тепло не одягалися, всі теплі речі, ковдри не дають тепло, а зберігають його. Тому в умовах відсутності спеціальних нагрівальних пристроїв — це потрібно робити самостійно. Наприклад, підніматися сходами у багатоповерховому будинку, бігати, розігріватися фізичними вправами. Лягати спати також потрібно після зарядки.

Зазвичай важливу роль у збереженні тепла грає багатошаровий одяг. Багато шарів тонких речей зберігають тепло краще, ніж одна товста річ завдяки повітрю, що збирається між шарами. Поверх термобілизни можна одягати теплі вовняні, флісові речі.

Під час сну потрібно зберігати тепло, для цього спати, якщо є така можливість, у спальниках. Під ковдру взяти додаткове джерело обігріву, наприклад грілку з гарячою водою. Якщо її немає, можна налити гарячу воду у пляшку та покласти в ноги. Якщо є тварина, притиснути її до себе.

Як зазначає Борис Крімер, дуже важливо, щоб ноги були у теплі. Для цього одягати кілька шкарпеток. Якщо взуття якраз по нозі і не має такої можливості, можна зовні утеплити її тканиною, наприклад, флісом. Поліетиленовою плівкою це краще не робити, тому що створюється парниковий ефект, ноги потіють і можуть навпаки швидше замерзнути.

Штучні джерела тепла у квартирі експерт вважає не дуже ефективними та, головне, небезпечними. Можна, наприклад, нагріти каміння та принести їх у будинок, але щоб камінь зігрів, він має бути великим, та й ризиків багато. Дуже обережно потрібно бути з будь-яким вогнем у приміщенні.

Експерт не рекомендує використовувати буржуйки у квартирі, металева конструкція яких може спричинити пожежу, а продукти горіння, чадний газ взагалі отруїти. Без гарної вентиляції, а у квартирі її зробити не можна, це дуже небезпечна річ . Газові лампи на газовому балоні можуть нагріти невеликий простір. Але знов таких для них потрібна хороша вентиляція.

Можна використати одноразові грілки на хімічній основі. Туди наливається вода, відбувається хімічна реакція та виділяється тепло. Але якщо опалення немає доби і більше, такі грілки "навряд чи допоможуть", ефективніше та дешевше, на думку туриста, рухатися.

Справді корисний термос, його варто купити. Окроп буде зберігатися протягом тривалого часу, і гарячі напої зігріють організм зсередини.

Раніше "Телеграф" наводив рекомендації про те, як зігрітися взимку від фахівця, який пережив холодний період в Ірпені.