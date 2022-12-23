Ще одна країна без центрального опалення: як навчилися економити на обігріві житла взимку "суворі" голландці

Заможні нідерландці не схильні викидати гроші на вітер

Подібно до молдован чи іспанців жителі Нідерландів змушені економити енергоресурси, тому вираз "Zet ook de knop om!" ("Клацни вимикачем!") став тут чи не найпоширенішим, пише ВВС.

Більше того, з початком повномасштабного вторгнення путіна в Україну, коли Нідерланди взяли курс на відмову від російського газу, ця теза лише посилилася і навіть стала загальнонаціональним трендом.

Почати таку політику економії було дуже важко, оскільки більшість будинків у Нідерландах опалюються природним газом. Це найважливіший енергоносій країни.

За даними сервісу Numbeo (cutt.ly/TNhezCV) базові комунальні послуги для нідерландської квартири площею 85 кв. м обходяться в середньому щомісяця більш ніж 216 євро. Це майже 8500 грн (за чинним курсом НБУ). При цьому центрального опалення в квартирах місцевих мешканців немає — кожне житло опалюється автономно, від власної колонки або котла.

Тому теплі ковдри, светри, шкарпетки та температура у квартирі від +16 до +19°C – звичайна ситуація для типової нідерландської родини взимку. Особливо помітно цю економію відчувають мешканці країни сьогодні, коли ціни на енергоносії в Європі постійно змінюються.

Але держава зі свого боку усіляко сприяє енергозбереженню. Прийнята урядова програма зі збереження теплової енергії (Nationaal Isolatieprogramma), розрахована до 2030 року, наголошує на важливості коригування температурного режиму та зміни побуту в будинках вже зараз, щоб суттєво зберегти гаманці місцевих жителів.

Які ж конкретні кроки пропонує робити нідерландський уряд?

знизити температуру в будинках вдень до +19°C та одягатися тепліше. Це дозволить зберегти одній сім’ї до 120 куб. м газу на рік (у грошовому еквіваленті – до 200 євро);

віддавати перевагу п’ятихвилинному душу замість ванної. Це дозволить зберегти середньостатистичній родині близько 60 куб. м газу та 15 тис. л води на рік (у грошовому еквіваленті – близько 130 євро);

підтримувати температуру +19°C лише у тих приміщеннях, де ви знаходитесь. В інших – прикрутити термостат. Економія – 200 євро на рік;

у нічний час обігрівати приміщення не вище +15°C. Щоб не забути перемикати вимикач, допоможе автоматичний режим термостатів. Економія – до 260 євро на рік;

виходячи із дому, знижувати температурний режим до +15°C. Економія – до 210 євро на рік.

Крім того, і самі нідерландці (голландці) традиційно користуються лайфхаками, які допомагають їм економити сотні євро на опаленні.

Що допомагає мешканцям Нідерландів зігрітися холодними зимовими вечорами?

✔️ багатошаровий одяг, термобілизна, теплі шкарпетки, піжами та капці, довгі пухнасті халати;

✔️ килимки з підігрівом або без, які нідерландці кладуть під ноги, коли працюють за робочим столом;

✔️ електропледи з таймером, які вимикаються, коли ви заснули.

Крім того, щоб не кип’ятити воду в чайнику кілька разів на день, нідерландці використовують термоси. Щоб заощадити електроенергію, вимикають прилади з розетки після використання та не тримають їх у режимі очікування. А ще використовують свічки, гірлянди, що створює затишну атмосферу.

Також деякі жителі намагаються не готувати страви, які потребують тривалого перебування на плиті (звичайно, кожен має свої винятки). А нідерландці, які відвідують спортзал, не нехтують можливістю зайвий раз помитися там, а не вдома, щоби заощадити гроші за гарячу воду.

Нагадаємо, що економити давно навчилися не лише західні європейці, а й наші "близькі" сусіди молдавани, у тому числі й улюбленець публіки Dan Balan та його мама Людмила.