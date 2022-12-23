Группа Санта-Клаусов и эльфов задержала наркоторговцев в Перу: эпичные фото и видео

Операция получила название "Падение чикагского Гринча"

В Перу сотрудники полиции необычным образом задержали банду наркоторговцев. Для этого правоохранители переоделись в костюмы Санта-Клауса и его помощников. Благодаря такой маскировке операция прошла успешно.

События разворачивались в городе Лима, который является перуанской столицей и одним из крупнейших городов Южной Америки. В районе Суркильо стражи порядка в праздничных костюмах выбили огромным молотом дверь в одном из зданий, в котором по их данным находились преступники. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Сейчас Рождество, Санта на улице не привлекает особого внимания, и мы использовали это в наших интересах для этой операции", — сказал сотрудник полиции, принимавший участие в операции.

Задержание наркоторговцев. Фото - Reuters

Так и произошло на самом деле. Наркоторговцы приняли происходящее за розыгрыш, пока сотрудники полиции не надели на них наручники. Им удалось задержать трех мужчин и одну женщину. Все они члены одной семьи. Правоохранители изъяли у них 279 пакетов марихуаны, 104 пакета кокаинового порошка, а также кокаиновую пасту.

Отмечается, что эта успешно проведенная операция получила название "Падение чикагского Гринча" в честь похитителя Рождества.

Стоит отметить, что такой способ задержания различных банд используют уже не первых год и не только в Перу. В сети опубликованы подобные ролики с 2020 и 2015 года.

Задержание наркоторговцев "Сантами" в 2020 году

Задержание наркоторговцев "Сантами" в 2015 году

Напомним, что ранее в Перу президент-популист устроил переворот и моментально поплатился. Новый лидер мгновенно получил поддержку США и соседней Бразилии